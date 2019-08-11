第五届剑桥徐志摩诗歌艺术节在剑桥大学举行

人民网剑桥8月10日电（记者 强薇）8月9日，第五届剑桥徐志摩诗歌艺术节在剑桥大学国王学院举行。百余位来自各国的诗人、艺术家和学者相聚在中国诗人徐志摩《再别康桥》笔下的康河畔，举办诵诗交流活动和艺术展。

在当天举行的诗歌论坛上，不同国籍的诗人探讨了语言、民族、历史文化等元素与诗歌的相互影响。几位来自中国的嘉宾还受邀与诗人分别用中英文朗诵同一首诗歌，感受不同语言之下诗词的韵律之美。

同日，剑桥大学国王学院大教堂和国王学院艺术中心还分别举行了艺术展开幕式。据主办方介绍，8月期间将会在剑桥大学多个场地为来自中英两国的艺术家举办8个主题艺术展。英国皇家水彩协会前主席大卫·帕斯凯特和剑桥大学艺术史教授让·马兴在参观“柯桐枝云南热带雨林艺术展”时表示，展览宛如音乐一般充满韵律，其丰富的色彩与立体结构，给中国传统的花鸟画了注入充满活力与创新的现代性。

此外，本届诗歌艺术节期间，英国剑桥康河出版社出版发行了《再别康桥》中英文双语乐谱。这首乐曲诗人徐志摩的著名诗篇《再别康桥》为词，由剑桥大学克莱尔学院荣誉院士约翰·拉特谱曲，著名男高音歌唱家王博领唱。乐谱的封面绘画由英国文物修复家、著名画家安·曼兴创作。

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