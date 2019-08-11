好的翻译还需要“创造”（五洲茶亭）

我一直认为，如果想要了解一个国家，必须去阅读这个国家的文学作品。

从大学二年级起，我开始尝试翻译中文图书，老舍的《骆驼祥子》成为我的第一部译作。毕业后，我做过各种领域的翻译，但一直最吸引我的就是文学翻译。几年来，我已把多部中国文学作品翻译成阿拉伯语，其中包括鲁迅的《狂人日记》、毕飞宇的《推拿》等。2017年，我翻译的《推拿》获得埃及《文学消息报》最高翻译奖。目前，我正在翻译王蒙的《这边风景》。

文学翻译是一项复杂的工作。茅盾曾说，文学翻译是用另一种语言，把原作的艺术意境传达出来，使读者在读译文的时候，能够像读原作一样得到启发、感动和美的感受。苏联翻译理论家加切奇拉泽认为，文艺翻译是把用一种语言写成的作品用另一种语言再创造出来。

在我看来，文学翻译与电影相似，翻译家既是文学作品的导演，又是文学作品中所有的演员。文学翻译家不但要有深厚的语言表达能力，而且需要具备一定的文学才华，由此才能够表达出等同原作的思想。

翻译一部作品时，译者要面对诸多问题，包括译者与原文、译者与译文、译文与艺术性的问题。换言之，就是译者分别对原作者、译文读者和艺术的责任问题。三个层次的问题全都解决了，译书之人才真正具有了翻译家的资格。

文学翻译有没有理论？文学翻译有什么样的理论？这是一个表面上解决了而实际上颇有争论的题目。出了那么多的“论”和“学”，要说文学翻译没有理论恐怕说不过去；若说文学翻译有理论，可是一些自成一派的理论家却算不上一个合格的翻译家。于是文学翻译就有一种实践性，有实践而后才有理论，有多种实践就有多种理论。

而翻译理论旨在将翻译实践中获得的知识条理化、公式化或者图表化，由此形成理论知识。但大多数翻译家对翻译的深刻体会是“只可意会，不可言传”。因此，翻译理论实际上对需要意会的内容帮助甚微。显然，意译难于翻译理论，但这并不是说意译具有神秘性。

文学翻译的对象是文学作品，具体地说，就是小说、散文、诗歌和戏剧作品等。所以，文学翻译要求译者具有作家的文学修养和表现力，以便在深刻理解原作、把握原作精神实质的基础上，把原作的内容和艺术魅力在译作中传达出来。

文学翻译不只是一般的工作，而是一项苦差事。文学翻译家必须有人类使命感，每位文学翻译家都肩负着很大的责任。

没有翻译就没有文化交流，缺少了这个中介，这个国家的文化就无法走进他国民众心中。翻译家承担着用准确的语言进行表述的责任，充分表达出原文的意义的同时又能被外国读者所接受。翻译是文化交流中最基础、最重要的事情。在文学翻译的过程中，翻译家集读者、阐释者和文学再创造者于一身。

好的翻译应该不只是“翻译”，还需要“创造”。翻译家的创造性体现于将文学作品变为充满美感的艺术品。对文学作品的翻译既要传达原文的基本信息，更要传达美学气息。翻译家创造性的发挥，对于文学翻译有着重要的意义和作用。诚然，翻译家也应在翻译的过程中不断学习，以弥补自己知识上的不足。

好的文学翻译家也有标准，需要具备一定的文学才华，对作品进行再创造。

好的翻译家应当让读者分辨不出哪个是原文，哪个是译文。只有当我自己在阅读译文时，都可以忘记那译文背后的另一种语言，读者才能走进作品。好的翻译家尊重并如实反映原文作者的风格与用词。好的翻译家若用其母语进行创作，大约也能写出像样的文学作品。好的翻译家能够识别出原文作者的风格特点，在遵守作者意图的同时将其传达给外国读者。当然，好的翻译家在其中可能需要运用不同的翻译技巧，进行轻微的调试。

文学翻译家应该也是文人。

（作者为埃及中国事务研究员、文学翻译家）

《 人民日报 》（ 2019年08月11日 07 版）

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