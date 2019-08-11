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卢旺达官员——

中国对卢发展具有战略性意义

2019年08月11日05:47  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社基加利8月9日电  （记者吕天然）卢旺达发展署署长克拉尔·阿卡曼齐9日在首都基加利表示，中国对卢旺达发展具有战略性意义，两国合作潜力巨大。

　　阿卡曼齐当天出席了由卢旺达私营部门联合会主办的国际商务论坛。她在接受新华社记者采访时表示，卢旺达发展进程与对华合作紧密相关，双方合作潜力巨大。

　　阿卡曼齐说，中国在投资、创新、制造业和旅游业等领域发展实力很强。卢旺达希望在农产品加工、纺织服装、建材、消费品和电子产品组装等领域获得中国投资，并期待吸引更多中国游客，增加对华商品出口。

　　卢旺达总统保罗·卡加梅等多位官员出席论坛。论坛吸引了来自23个国家的700多名代表参加，包括约50名中国企业家。

　　中国驻卢旺达大使饶宏伟在论坛致辞中表示，卢旺达是投资经商的理想地点，希望与会中国企业能和当地企业建立合作，携手实现共同繁荣。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月11日 03 版）
(责编：冯粒、袁勃)
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