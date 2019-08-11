8月9日，国际货币基金组织（IMF）发布中国年度第四条款磋商报告，重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。接受本报记者采访的专家学者认为，这份报告证实中国并未“操纵汇率”，美方相关指责罔顾事实，蛮不讲理的霸道行径不得人心，也注定不会得逞。世界各国通过IMF报告将更加清楚地看到美方的真面目，美方国际信誉将进一步遭到重大折损。

“这份报告无疑是给美国一些人的‘当头一棒’”

IMF在报告中指出，2018年中国经常账户顺差占国内生产总值的比例下降约1个百分点至0.4%，预计2019年该比例将保持在0.5%。IMF亚太部助理主任、中国事务主管詹姆斯·丹尼尔表示，2018年人民币汇率水平与经济基本面基本相符，并不存在明显高估或低估。IMF支持中国增强人民币汇率灵活性，继续推动中国经济转型、扩大开放和推动结构性改革。

“IMF发布的这份报告具有权威性，符合事实。”对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川对本报记者表示：“这份报告无疑是给美国一些人的‘当头一棒’。”

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刘青在接受本报记者采访时表示，IMF发布的报告是基于客观事实和正规程序产生的，具有公信力，有力驳斥了美方污蔑中国“操纵汇率”的不实论调。人民币兑美元汇率“破七”，主要是因为美方宣布9月1日起拟对中国价值3000亿美元输美商品加征关税引发的市场预期变化。

“IMF得出的结论公开透明、客观全面，具有说服力和有效性。没有哪个国家可以单边否认在汇率问题上最有权威的国际机构的结论。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英认为，美国财政部打出“汇率牌”，是将经济问题政治化，拿所谓汇率问题对华极限施压。在美国颠倒黑白、混淆视听的环境下，IMF的报告具有增信释疑的作用。

中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏对本报记者表示，IMF经过对华年度磋商后得出结论，意味着国际权威机构并不认可中国“操纵汇率”的说法，清脆“打脸”美方在汇率问题上对中国的无理指责。美国财政部缺乏国际法律依据、罔顾基本事实，将中国定义为“汇率操纵国”，企图为贸易摩擦“火上浇油”，加剧全球汇率风险，不仅令中国强烈不满，还让世界不能接受。

“将中国列为‘汇率操纵国’，再次体现了美国的单边主义和蛮不讲理”

在报告中，IMF执董们称赞中国近期的改革进展，尤其是在降低金融部门脆弱性和继续开放经济方面取得的进展。他们建议中国继续推动经济再平衡，同时调整宏观经济政策以应对贸易紧张局势加剧。执董们对中国政府致力于多边主义和规则导向的贸易体系表示欢迎。

中国人民大学经济学院副院长王晋斌对本报记者表示，IMF报告证实中国并未“操纵汇率”，美方相关指责毫无根据，美国财政部单方面给中国贴上“操纵汇率”标签是不负责任的做法。IMF的表态也证实，不管是从单边标准还是从客观事实来看，中国都不存在“操纵汇率”。

“将中国列为‘汇率操纵国’，再次体现了美国的单边主义和蛮不讲理。”刘青表示，美方恣意破坏多边规则，对自己定的规则“合则用，不合则弃”，这是典型的实用主义做法。美方挥舞“关税大棒”损人不利己，因此想通过乱扣“操纵汇率”的帽子进一步极限施压，将对国际货币体系的稳定运行造成严重负面影响。美方一再不负责任地破坏国际贸易体制，将影响美元在国际市场的信誉。

桑百川表示，美方已经走上了背离多边主义的道路，其挑起贸易摩擦、罗织“操纵汇率”罪名等行径不得人心，也注定不会得逞。IMF所作判断，沉重打击了美方以“操纵汇率”为名对中国发起的挑衅行为，世界各国也将通过这份报告更加清楚地看到美方的真面目。IMF报告对中国继续维护多边主义和以规则为基础的多边贸易体制是很好的助力。中国将按照既定方向，维护人民币汇率均衡与稳定，并按照自己的步骤，维护以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

王晋斌表示，美方乱扣“操纵汇率”的帽子，无非是想通过极限施压获取经贸磋商的主动权，为升级经贸摩擦寻求所谓的自我道义。美方的单边主义行为造成国际市场金融动荡，给投资者造成了重大损失。这种乱扣帽子的做法只会使国际社会进一步看清美元霸权的风险，从而推动国际货币体系多元化发展。

“IMF作出中国没有操纵汇率的结论，是对美方霸凌主义的明确反对。”中国现代国际关系研究院美国研究所所长王鸿刚对本报记者表示，美方乱贴“操纵汇率”标签，显示出美国一些人日益焦躁的心态。“针对这种不顾国际公义、为维护霸权而采取种种单边主义和霸凌主义行为，国际社会的容忍度不断下降，美国的国际信誉正遭受空前削弱。”

“中国不仅从未故意压低汇率以获得贸易竞争优势，而且在关键时刻屡屡体现大国担当”

刘青表示，中国没有“操纵汇率”，市场化一直是中国汇率制度的改革方向。作为负责任的大国，中国多次重申不会搞竞争性贬值，不做以邻为壑的事情，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。从国内发展角度看，“操纵汇率”根本不符合中国经济从高速增长转向高质量发展的现实需求，中国没必要冒着被国际社会质疑的风险为了出口而压低汇率。

王晋斌表示，中国一直是负责任大国，1997年亚洲金融危机爆发时，人民币就坚持了不贬值的策略，为东南亚经济的快速复苏作出了重大贡献。2008年国际金融危机爆发后，人民币成为全球最强势的货币之一。中国从来不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的。中国要走的是高质量发展道路，靠汇率贬值追求低质量出口不是中国的发展战略。

“国际金融机构对中国汇率政策充满了信心和耐心，但为何偏偏美国却屡犯‘狂躁症’？结论很简单，汇率问题是美国对中国施压找出的新借口，是美方升级单边行动的新工具。”孙立鹏表示，长久以来，中国在完善人民币汇率形成机制上作出了诸多积极努力，人民币汇率早已主要取决于市场供求关系。2008年国际金融危机爆发后，人民币币值坚挺，为动荡的世界经济提供了金融稳定公共产品。“中国不仅从未故意压低汇率以获得贸易竞争优势，而且在关键时刻屡屡体现大国担当。”他强调。

《 人民日报 》（ 2019年08月11日 03 版）

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