IMF报告充分说明中国不是“汇率操纵国”（钟声）

国际货币基金组织（IMF）8月9日发布中国年度第四条款磋商报告，重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。这个结论告诉人们：中国不是“汇率操纵国”，美国一些人试图编造的故事没人信，对中国的无端指责只不过是一场闹剧。

报告所作结论有充分的数据和事实依据。2018年中国经常账户顺差占国内生产总值的比例下降约1个百分点至0.4%，预计2019年该比例将保持在0.5%。IMF相关部门负责人8月9日在面向媒体的电话会议上的表态十分明确——人民币“不存在明显高估或低估”。

乱扣“汇率操纵国”帽子的闹剧该收场了！

市场有“看不见的手”，会让美国一些人的“如意算盘”终究算不出“如意结果”。瑞银经济学家发布报告称，如果美方对3000亿美元中国输美商品加征关税，人民币兑美元汇率还会受市场驱动而进一步贬值。如此看来，虽然美国一些人唯恐人民币贬值冲抵其关税大棒效力，可市场的作用又必然远远超过美国一些人“操纵”意念的作用。在这种情况下，他们忙不迭转而给中国贴“汇率操纵国”标签，无非是再闹出点“乱子”。现在，IMF作出的结论，又让这个“乱子”搞不成什么名堂了。

不过，世人对美国一些人的“操纵”表演倒是有了更深刻认识。正如美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯日前在美国有线电视新闻网（CNN）网站上撰文所指出，美国一些人作为唯一“操纵方”，“无缘无故以关税政策对美国经济、世界经济乃至全球贸易体系造成了严重损害”。

种种迹象表明，美国一些人执意“操纵”升级经贸摩擦所带来的危害，越来越引发世界担忧。英国路透社对过去一周全球市场形势所作分析指出，中美经贸摩擦“令全球增长前景蒙上阴霾的挑战”，降息大潮汹涌而来，越来越多央行出台“力道超乎市场预期的宽松举措”。前景会是什么？越来越多国家货币汇率下行，意味着美元相对升值预期加大，美方刺激出口的“能量棒”可就又要被证明失灵了。

“即使是人民币的象征性贬值就能使美国股市暴跌。”美国经济学家、诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼日前在美国《纽约时报》发表文章，认为美国一些人“高估了自己对中国造成损害的能力，同时低估了中国反过来（对美国）可能造成的损害”，认为中方迄今所作回应是“相当温和、有分寸的”，更像是给美国一些人教授经济学。

经济规律在那里，无论你懂不懂，它都在那里，都在发挥作用。国际有识之士一再指出，国际贸易建立在互利基础上，而不是建立在你输我赢的基础上，美国一些人采取的保护主义政策是“现代开放的贸易体系面临的最大威胁”。

归根结底，需要在平等和相互尊重的前提下着眼可持续发展、寻求贸易平衡，走正路、行大道。

《 人民日报 》（ 2019年08月11日 03 版）

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