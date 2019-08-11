IMF重申人民币汇率符合中国经济基本面

8月9日，国际货币基金组织（IMF）发布中国年度第四条款磋商报告，认为中国政府过去几年在减少外部失衡方面取得进展，重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。

人民币相对于货币篮子大体稳定

7月31日，IMF执董会结束与中国的第四条款磋商。

IMF报告指出，2018年中国经常账户顺差占国内生产总值（GDP）的比例下降约1个百分点至0.4%，预计2019年该比例将保持在0.5%。根据评估，2018年中国外部头寸与中期基本面和可取政策对应的水平基本相符。

报告认为，今年8月以来，人民币汇率出现一定幅度贬值，但相对于IMF特别提款权货币篮子大体稳定。自去年第四条款磋商以来，人民币实际有效汇率贬值约2.5%。

“IMF认为2018年人民币汇率水平与经济基本面基本相符，并不存在明显高估或低估，这与今年7月IMF发布的《对外部门报告》的结论一致。”IMF亚太部助理主任、中国事务主管詹姆斯·丹尼尔当天在面向媒体的电话会议上表示，近年来中国经常账户顺差持续下降，IMF支持中国增强人民币汇率灵活性，继续推动中国经济转型、扩大开放和推动结构性改革。

将中国列为“汇率操纵国”毫无根据

IMF报告发布后，美国主要媒体都在第一时间进行了报道，认为没有证据表明中国政府干预汇市。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）称，IMF在报告中否认中国是“汇率操纵国”这一说法。美联社称，IMF没有发现中国央行故意降低人民币汇率的证据，这一立场与美国政府将中国列入“汇率操纵国”的决定相左。“政治家”网站认为，IMF报告并不支持美国对中国“操纵汇率”的指控。

美国专家也纷纷对IMF报告作出的结论表示赞同。

耶鲁大学高级研究员、前摩根士丹利亚洲区主席史蒂芬·罗奇对本报记者表示，IMF报告对中国汇率政策的最新评估表明，美国将中国列为“汇率操纵国”毫无根据。IMF认为，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率是由市场供求决定的，更具客观性。美国的标准是基于对美元与人民币双边汇率的政治化评估。IMF将汇率评估的重点放在汇率走势上，驳斥了美国政府的政治化标准。

美国财政部前官员、智库“官方货币和金融机构论坛”美国主席马克·索贝尔告诉本报记者，IMF的上述报告驳斥了美国财政部近期对中国“操纵”汇率以获取不公平贸易竞争优势的指控。他说，美国政府辩称，由于中国在面对市场下行压力时没有采取行动支撑人民币，因此将中国列为“汇率操纵国”。“该指控似乎希望中国‘操纵’人民币升值，而不是让人民币贬值，以回应美国自身关税措施。事实上，中国央行基本退出了对汇率市场的直接常态化干预。”

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔认为，美国将中国列为“汇率操纵国”的举动不会得到IMF认可。他说，美国财政部原本作出的结论就是中国央行没有干预汇市以支撑人民币，现在指责中国“操纵汇率”，“有点像在一夜之间就发明出来了新标准”。

根据IMF章程第四条款规定，IMF每年都会派出工作小组到成员经济体调研，就宏观经济政策、经济发展形势与成员经济体进行磋商，并在IMF决策机构执董会进行讨论。今年6月，IMF在对中国的第四条款磋商中，肯定了中国过去几年在减少外部失衡方面取得的可喜进展，认为2018年的外部头寸基本符合中期基本面和可取政策。今年7月，IMF发布《对外部门报告》说，中国外部头寸已基本符合中期经济基本面，表明中国经济增长不再依赖出口拉动，而转向内需驱动。2018年人民币实际有效汇率与经济基本面保持一致，并预计未来几年中国经常账户顺差将进一步下降。

中国致力于深化改革和维护多边主义赢得称赞

IMF执董们在报告中称赞中国近期的改革进展，尤其是在降低金融部门脆弱性和继续开放经济方面取得的进展。他们认为，中国在若干关键领域进行的改革取得成效，加强金融监管以及控制预算外地方政府投资，降低了债务积累速度，有助于抑制金融部门的风险累积。建议中国继续推动经济再平衡，同时调整宏观经济政策以应对贸易紧张局势加剧。

执董们还对中国政府致力于维护多边主义和规则导向的贸易体系表示欢迎。他们表示，中国与贸易伙伴开展建设性工作存在空间，以更好地解决国际贸易体系的局限性，中美贸易紧张局势应通过达成全面协议快速解决，并认为中国能发挥重要作用，并将在进一步开放经济以及其他强化竞争的改革中受益。

詹姆斯·丹尼尔表示，他赞赏中国继续进一步深化改革、扩大开放，这不仅符合中国自身利益，还有助于促进全球经济增长。

中国驻IMF执董金中夏表示，经过多年不懈努力，中国供给侧结构性改革已开始取得成效。当前中国经济基本面稳固，发展潜力很大，相信中国经济能够克服外部冲击带来的负面影响，继续有质量和可持续的增长，并对全球经济作出重要贡献。

（本报华盛顿8月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月11日 03 版）

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