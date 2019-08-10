第二十次全国皮书年会举办 聚焦皮书与学术共同体建设

人民网讯 8月9日，第二十次全国皮书年会（2019）在黑龙江哈尔滨开幕，会议由中国社会科学院主办，社会科学文献出版社、黑龙江社会科学院共同承办。

中国社会科学院院长谢伏瞻在讲话中指出，加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，是时代发展的迫切要求，是当代中国伟大实践的迫切要求，是新时代我国哲学社会科学的职责任务。广大哲学社会科学工作者要自觉肩负起加快构建中国特色哲学社会科学“三大体系”的崇高使命，奋力书写新时代哲学社会科学的壮丽篇章。新时代进一步做好皮书的研创出版，要坚持正确的政治方向、学术导向和价值取向，坚持以研究回答新时代重大理论和实践问题为主攻方向，坚持把质量作为皮书的生命线，坚持皮书的数字化和国际化发展方向。希望同志们讲政治、勤思考、敢担当、善作为，推动皮书产业在新时代有新气象、新作为，为繁荣中国学术、发展中国理论、传播中国思想，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

作为皮书年会的发起者和组织者，社科文献出版社社长谢寿光表示，20年的发展，皮书事业发生了巨大的变化，尤其是十八大以来，皮书的发展进入高速成长、高质量发展阶段，从侧面也折射出20年来中国新型智库建设的发展路径和巨大变化历程。皮书年会本身承载的内容和价值也由原来最初皮书研创者以内部沟通交流研讨为主的学术会议转变成为推进新型智库建设、产生思想的年度盛会。皮书年会也成为了广大“皮友”进行学术认知、互动交流的“学术嘉年华”。希望广大“皮友”们在年会的平台上，扎根中国实践、放眼世界未来，进一步激荡新思想、发表新观点、整合新数据，把新型智库建设尤其是以皮书课题组为代表的的新型智库建设推向新高潮。

全国哲学社会科学工作办公室主任姜培茂讲到，年会以“皮书与学术共同体建设”为主题，契合了新时代哲学社会科学发展的要求，体现了学界的使命担当，有很强的现实意义。新时代的学术共同体应做到以下几个方面：第一，以共同的政治追求把握方向、坚守导向；第二，以共同的学术追求推动创新、勇攀高峰；第三，以共同的实践追求咨政报国、经世济民；第四，以共同的道德追求端正学风、引领风尚。

第五届皮书学术委员会主任李培林宣读了40种2020年进入中国社会科学院哲学社会科学创新工程学术出版资助项目的皮书名单以及第十届“优秀皮书奖”和“优秀皮书报告奖”获奖名单。北京蓝皮书《北京经济发展报告（2017-2018）》、法制蓝皮书《中国法制发展报告（2018）》等51种皮书获得“第十届优秀皮书奖”，《2017年深圳文化发展回顾与2018年展望》《第13次中国城市女性生活质量调查报告（2017年度）》等43篇皮书报告获得“第十届优秀皮书报告奖”。

本次年会围绕“皮书与学术共同体建设”这一主题，全方位展示了皮书年会创办二十年来的发展历程，与会专家学者共同探讨了皮书在学术共同体建设中的作用和未来规划。“皮书年会二十年”致敬典礼与《智库成果蓝皮书：中国皮书发展报告（2019）》发布会在皮书年会上同期举行。中国社会科学院副院长蔡昉等20人被授予皮书年会20年致敬人物，中国社会科学院荣誉学部委员陆学艺等3人被授予皮书年会20年特别致敬人物，黑龙江省社会科学院等4家机构被授予皮书年会20年致敬机构。

开幕式后，中国社会科学院副院长蔡昉与全国人大常委会委员、中国社会科学院原副院长李培林分别了题为《从比较优势到规模经济——重新认识东北经济》《改革开放40年社会发展的成就和趋势》的学术报告。除学术报告和主题演讲外，大会还设置了10个平行论坛，主题涉及智库建设与地方经济高质量发展、产业经济核心竞争力培育、皮书研创与社会治理、皮书研创与法治智库建设等。

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