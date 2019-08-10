人民日报华尔街日报共驳纳瓦罗，国际媒体连转中国报道批美方

那个反华偏执由来已久，宣扬贸易保护主义，渲染所谓中国对美经济、军事威胁的极端人物纳瓦罗被《人民日报》，《华尔街日报》共同批驳了。

8月10日出版的《人民日报》将发表署名文章——《世界应当共同抵制偏执极端之祸》。文章说，美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗成为人们普遍批评的对象，《华尔街日报》8日《纳瓦罗衰退》的社论就是有利证据。

澎湃新闻注意到，美国《华尔街日报》8日发表了题为《纳瓦罗衰退》的社论，点名批评总统经济顾问中唯一支持对中国加征新关税的纳瓦罗。社论警告说，经济扩张几乎都是因为政策失误而终结，特朗普“杂乱无章的贸易攻势”可能会令美国经济放缓并恶化为“纳瓦罗衰退”。

没想到的是，被怼的纳瓦罗竟然对媒体说：“《华尔街日报》写的新闻听起来跟《人民日报》没什么不同。”

显然，具有国际影响的大媒体，早就纷纷用理性揭示当前美国贸易政策之失，其中有不少同中国媒体的观点和主张相同。

为什么中国媒体就中美经贸问题发表的观点，很多能够被西方媒体平台转载转引，甚至美联社还全文播发了中国媒体发表的社论？

公道正义，信之者众；邪佚之志，必遭抵制。

澎湃新闻注意到，多家国际主流媒体近日发文，指责美国的错误贸易政策不仅导致美国经济衰退，也将给全球经济带来危机。

《华尔街日报》的这篇《纳瓦罗衰退》社论称，自2018年美国升级贸易摩擦以来，美国企业的信心和资本支出逐渐下降，开始对美国经济增长产生负面影响。目前，美国经济增速已从近3%放缓至2%。

社论还说，美国对中国加征关税将导致市场对人民币的需求减少，同时国际资本流入美元避险资产又造成美元升值。中国并未操纵其货币汇率，人民币汇率波动是供需关系的反映。

美国《时代》周刊7日也刊文指出，美国政府将贸易作为政治工具，是对全球贸易前所未有的干扰。贸易战正将世界引向危机，没有人能全身而退。文中提到，摩根士丹利5日已向全球投资者发出警告，如果中美经贸摩擦持续，全球经济很可能在9个月内陷入衰退。

澳大利亚《澳大利亚人》报采访的多位权威专家也对美国政府的做法提出批评。美国知名智库彼得森国际经济研究所创始人弗雷德·伯格斯滕说，中国没有操纵汇率，说“中国操纵汇率”真的是假新闻，十分荒谬，特朗普政府试图促使美元贬值，发动汇率战，这是非常危险的。

美国战略与国际问题研究中心贸易专家威廉·赖因施也警告称，将汇率作为武器，有可能使美国重蹈二十世纪三十年代大萧条的覆辙。

8月9日，国家外汇管理局在接受央视记者专访时再次表示，美国财政部认定中国“汇率操纵”的做法，是美方单方面的定义，是不负责任的，严重破坏国际规则。

国家外汇管理局副局长陆磊表示，美国财政部给中国贴上“汇率操纵国”的标签，是中美经贸摩擦中美方策略的一个组成部分。

陆磊表示，当前我国外汇市场供求平衡，境外资本持续净流入。未来一段时间中国出现跨境资金“大进大出”的可能性不大。

中国现代国际关系研究院在8月9日组织召开的中美关系发展趋势评估研讨会上，与会专家表示，美国单边主义的霸凌行径，不仅使中美建设性合作关系出现倒退，而且严重影响和威胁了世界的和平与发展。

专家表示，从去年以来，美国一些人一再出尔反尔，违背中美两国元首达成的共识，在中美经贸问题上挥舞关税大棒。日前，又宣布中国是所谓的“汇率操纵国”，这一系列的霸凌行径破坏了中美经贸磋商的氛围，贻害全球。

就在8月9日当晚，新闻联播刊播的总台国际锐评《用心险恶的汇率牌贻害全球》中也明确指出，美算盘打得再响也难以如愿，反而会引发全球金融市场动荡，严重阻碍国际贸易和全球经济复苏，还可能在全球引发极坏的示范效应，危及国际货币体系的稳定运行。

澎湃新闻注意到，8月10日出版的人民日报还将发表金社平文章，题目是《泼“操纵汇率”脏水的闹剧终会以失败收场》。

文章说，人民币对美元离岸和在岸汇率日前突破“7”的整数关口之后，美国财政部便粗暴地给中国贴上“汇率操纵国”标签。美国一些人无视事实、嫁祸于人的恶劣做法，受到国际社会一致谴责。

文章指出，美方一些人屡屡将经济问题政治化，只不过是变本加厉上演极限施压把戏，企图在谈判中捞取更多好处。这种公然践踏国际规则，对他国汇率政策进行单边评估的行为，危害了国际经贸秩序和世界经济稳定。事实终将证明，美方一些人的闹剧终会以失败收场。（澎湃新闻记者 方晓）

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