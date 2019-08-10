IMF重申人民币汇率符合中国经济基本面

新华社华盛顿8月9日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）9日发布中国年度第四条款磋商报告，重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。多位美国专家接受新华社记者采访时表示，这份报告证实中国并未“操纵汇率”，美方相关指责毫无根据、站不住脚。

IMF在报告中指出，2018年中国经常账户顺差占国内生产总值（GDP）的比例下降约1个百分点至0.4%，预计2019年该比例将保持在0.5%。根据评估，2018年中国外部头寸与中期基本面和可取政策对应的水平基本相符。

IMF亚太部助理主任、中国事务主管詹姆斯·丹尼尔当天在面向媒体的电话会议上表示，2018年人民币汇率水平与经济基本面基本相符，并不存在明显高估或低估。他指出，近年来中国经常账户顺差持续下降，IMF支持中国增强人民币汇率灵活性，继续推动中国经济转型、扩大开放和推动结构性改革。

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯告诉记者，IMF报告清楚显示中国“不存在任何操纵汇率”的行为，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”是基于特朗普总统的推文内容而非客观分析，是“武断、任性和政治化”的决定。他批评美方滥用在国际金融和贸易体系中的地位，对中方采取的相关贸易和金融举措完全是“不负责任”的。

前美国财政部官员、战略与国际研究中心高级顾问马克·索贝尔告诉记者，IMF的上述报告驳斥了美国财政部近期对中国“操纵”汇率以获取不公平贸易竞争优势的指控，IMF对2019年中国经常账户顺差的预估显示中国并未干预外汇市场。美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔也表示，按照IMF目前评估汇率的标准，中国并未“操纵汇率”。

报告还说，IMF执董们称赞中国近期的改革进展，尤其是在降低金融部门脆弱性和继续开放经济方面取得的进展。他们建议中国继续推动经济再平衡，同时调整宏观经济政策以应对贸易紧张局势加剧。执董们对中国政府致力于多边主义和规则导向的贸易体系表示欢迎，认为中美贸易紧张局势应通过达成全面协议快速解决。

中国驻IMF执董金中夏对此表示，当前中国经济基本面稳固、发展潜力很大，我们相信中国经济能够克服外部冲击带来的负面影响，继续有质量和可持续地增长。

根据IMF章程第四条款规定，IMF每年都会派出工作小组到成员经济体调研，就宏观经济政策、经济发展形势与成员经济体进行磋商，并在IMF决策机构执董会进行讨论。

(责编：牛镛、岳弘彬)