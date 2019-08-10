驻巴基斯坦大使馆举办“中国政府奖学金”颁发仪式

人民网伊斯兰堡8月9日电（记者 丁雪真）驻巴基斯坦大使馆7日举办2019-2020年度“中国政府奖学金”颁发仪式。驻巴基斯坦大使姚敬、公参庞春雪、文化参赞张和清，巴基斯坦高等教育委员会人力资源司司长穆罕默德?拉扎?科汗，以及获奖学生、媒体记者等120余人出席。

姚敬在致辞中对获奖学生致以热烈祝贺。他表示，中巴友谊世代相传，历久弥新，加强两国教育交流合作是促进“一带一路”框架下中巴民心相通的重要举措。中国政府欢迎巴优秀青年赴华留学，积极投身深化中巴友好关系和中巴经济走廊建设，为构建中巴命运共同体作出贡献。中国驻巴使馆将一如既往地为巴优秀青年赴华留学提供便利和服务，希望获奖学生成为两国文化教育交流的使者和友好交往的践行者。

科汗代表巴高等教育委员会和获奖学生向中国政府表示感谢。他说，中国政府向巴学生提供全额奖学金和宝贵的留学机会，展现了中国人民对巴的深厚情谊。希望获奖学生能够珍惜学习机会，学成回国报效国家，为巴中友好贡献力量。

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