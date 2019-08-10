“这样的把戏很没意思”（环球热点）

8月7日，美国海军“里根”号航母驶入菲律宾马尼拉湾。

法新社

扬言短期内将在亚太地区部署更多中程导弹、派航母到南海海域“秀肌肉”“刷存在感”、在第52届东盟外长会期间离间中国和东盟关系、在南太平洋岛国兜售“中国威胁论”……一段时间以来，打着“中国威胁论”的旗号，美国四处煽风点火，搅动地区局势。面对美国不怀好意的挑拨离间和世界日趋严峻的失序风险，越来越多的国家对美国不断搅局中国周边的行径严正说“不”！

四处搅局针对中国

8月以来，美国在中国周边地区搅弄风浪，剑指中国，为亚太地区安全局势蒙上一层阴影。

美国航母又到南海“刷存在感”。据美国《军事时报》《海军时报》网站8月7日报道称，美军“里根”号核动力航母8月6日驶入南海海域“秀肌肉”，展示美国在南海的军事存在，拉拢部分南海主权声索国与中国作对。

除此之外，美国最近频频散布抹黑中国的言论，搬弄是非。对此，中国立场鲜明地给予有力回应。

8月8日，美国国防部长埃斯珀访问日本期间，指责中国破坏国际规则。

中国外交部发言人华春莹表示，谁在破坏国际规则，谁在维护国际规则，国际社会早有公论。美方越抹黑中国，国际社会越能看清楚他们的阴暗心理。

据路透社8月5日报道，美国国务卿蓬佩奥当天访问太平洋岛国密克罗尼西亚，并与密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳等3个太平洋岛国的领导人会面。蓬佩奥表示，已开始与这3个国家展开延长《自由联系条约》谈判，这将有助于美国对抗中国在该地区日益增长的影响力。

华春莹表示，近来，美方一些人到处发表抹黑中国言论，现在又企图挑拨离间中国同太平洋岛国关系，这一图谋不会得逞。

日本《读卖新闻》8月4日报道称，美国国防部长埃斯帕8月3日就《中导条约》失效后全面研发中程导弹问题表示，准备在亚太地区部署中程导弹。埃斯帕的表态主要意在与中国对抗，日本也有可能成为考虑部署的对象。

对此，中国外交部军控司司长傅聪表示，中国不会对美国在亚太地区部署陆基中程导弹“袖手旁观”，如果美国采取措施，中方将被迫采取反制措施。

据日本《朝日新闻》8月2日报道称，美国国务卿蓬佩奥8月1日在曼谷出席了东盟-美国外长会，呼吁东盟为美国倡导的“自由开放的印度洋-太平洋”构想提供合作，希望通过“印太战略”将东盟拉入对抗中国的阵营。

对此，华春莹回应，美方高官与会期间总在不遗余力、绞尽脑汁甚至无所不用其极地挑拨中国与东盟国家关系，很可惜应者寥寥。这样的把戏很没意思。大家的眼睛是雪亮的。

生拉硬扯应者寥寥

美国生拉硬扯，但相关国家并不愿被绑到“对抗中国”的战车上。

据“今日俄罗斯”电视台网站8月7日报道，菲律宾总统杜特尔特宣布，菲律宾永远不会允许美国在其国土上部署核武器以对抗中国在该地区日益增强的影响力。

据澳大利亚广播公司8月6日报道，针对美国国防部长埃斯帕和国务卿蓬佩奥希望在澳大利亚部署射程5500公里以上的导弹，用以对抗中国“日益强大的威胁”的报道，澳大利亚国防部长8月5日紧急辟谣称，该国并不打算在境内部署任何美国的中程导弹，也没有提出相关请求。

作为有可能被部署导弹的国家，日本也忧心忡忡。日本内阁官房长官菅义伟此前表示，美国退出《中导条约》令亚太地区国家面临两难选择，因为对大多数国家而言，中国是最重要的贸易合作伙伴。

据德国《法兰克福汇报》网站8月6日报道，事实上，大多数国家，例如东南亚国家，可能害怕部署美国导弹会把自己变成“炮灰”，而且那也可能导致该地区出现军备竞赛。

南太平洋国家也不买账。据美国《洛杉矶时报》报道，密克罗尼西亚总统帕努埃洛与蓬佩奥会面时明确表示，和中国打交道是“纯粹的经济和技术合作”。他的这一立场也得到在场的马绍尔群岛总统海因和帕劳副总统奥伊洛克的认同。

法新社8月4日报道称，8月13日至16日，太平洋岛国论坛将在图瓦卢举行。即将出席会议的一些太平洋岛屿领导人认为，这个论坛应该关注自身，把气候变化作为首要任务，而不是过分关注中国。太平洋岛屿论坛秘书梅格泰勒说：“虽然我们是地缘政治操纵的目标和其他人的战略，但‘蓝太平洋’仍然专注于自己的道路。”

蓬佩奥在东盟极力鼓吹“印太战略”，东盟却打算与之保持距离。在6月举行的第三十四届东盟峰会上，东盟把印度洋-太平洋地区定位为“合作与对话而非对抗的地方”，通过了“东盟印太展望”，呼吁以东盟为中心推进地区合作。日本《朝日新闻》报道称，印度尼西亚总统佐科表示，“东盟印太展望”有着不想被卷入中美分歧的目的。

“美国优先”不得人心

“美国在中国周边地区的所作所为，一是出于其全球战略向亚太地区转移的考量，美需要在亚太构建和强化自己的同盟体系；二是遏制中国，维持其在亚太的霸权。”中国社科院亚太与全球战略研究院副院长叶海林对本报表示，这是零和博弈和霸权主义思维的体现。

美国的如意算盘能否如其所愿？“美国奉行‘美国优先’原则，挟制中国周边国家，服从于自己的战略目的。但是对这些国家而言，谋求自身发展与和平安全的环境才是第一位的。他们不愿意被绑在美国的战车上，充当美国遏制中国的‘马前卒’，更不愿成为炮灰。”中国人民大学国际关系学院外交学系主任李庆四对本报表示，不顾这些国家的核心利益关切，美国的拉拢和威逼的效果将大打折扣。

“中国的周边地区反感一切域外大国的军事干预，不仅希望中美双方保持克制，更不会‘选边站’。”叶海林认为，中国必须意识到，要抵抗美国压制必须依靠自己的力量。

中国应如何应对美国搅浑周边局势的行为？

“中国不和美国搞对抗，但是也要排除美国的干扰。中国要坚定不移走自己的道路，不能被美国‘牵着鼻子走’，要保持自己的战略节奏。”叶海林表示，一方面，中国要坚定不移走和平发展道路，坚持与周边国家合作共赢；另一方面，在维护地区安全和保护中国在海外的利益方面，中国需要加强自身防御力量。

叶海林还表示，必须纠正认识的误区。中美关系不会因为贸易问题解决而马上恢复正常，地区安全问题也是横亘在中美之间的战略问题。中美之间的博弈将是长期的。

“制造安全困境，捆绑对手，通过极限施压，让对手屈服。这是美国常用的手段。”李庆四分析，美国的这些行为是霸权主义惯性使然，策略上是挑动中国周边国家围堵中国，本质上是蓄意制造地区摩擦。这将不可避免地对全球战略稳定、亚太地区的和平与安全以及国际军控机制造成直接负面的影响。

(责编：岳弘彬)