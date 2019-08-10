王毅同巴基斯坦外长库雷希举行会谈

新华社北京8月9日电 （记者郑明达）国务委员兼外交部长王毅9日晚在北京同专程紧急来华访问的巴基斯坦外长库雷希举行会谈。

库雷希详细通报了巴方对近日克什米尔局势最新发展的看法、立场和应对举措。库雷希表示，中国是巴方长期信任的朋友，巴中友谊坚如磐石。相信中方会在克什米尔问题上主持公道。巴方也将继续在事关中方核心利益的问题上毫不犹豫地支持中方的正当立场。巴方将继续深入推进巴中全天候战略合作伙伴关系。

王毅表示，近日克什米尔地区局势动荡升级，中方对此严重关切。克什米尔问题是殖民历史遗留下来的争议，应当根据《联合国宪章》、相关安理会决议以及双边协定，以和平方式加以妥善解决。中方认为不应采取使局势复杂化的单方面行动。

王毅强调，中巴是全天候战略合作伙伴，在涉及彼此核心利益问题上一贯相互理解，相互支持，这也是中巴双方值得珍惜的好传统。中方将继续坚定支持巴方维护自身的正当权益，继续在国际舞台上为巴方主持公道。

王毅还表示，巴印两国都是中国的友好邻邦，都是发展中大国，都处于关键的发展阶段。我们呼吁双方以国家发展为重，以南亚和平为重，妥处历史恩怨，打破零和思维，避免单边行动，寻求和平共处的新路。

《 人民日报 》（ 2019年08月10日 03 版）

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