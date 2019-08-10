经贸摩擦会促使中国以更大决心发展自己

8月9日，中国现代国际关系研究院举办中美关系发展趋势评估研讨会。与会专家一致认为，美国一些人背信弃义、出尔反尔，再次升级经贸摩擦，凸显了其推行霸凌主义的本质。美方一系列极限施压举动来势汹汹，但中国完全有底气有实力应对挑战。

美国一些人正成为世界经济的麻烦制造者

“美国一些人不断升级经贸摩擦的举动，本质上反映了其一贯推行的霸权主义。美国一些人当前的各种反应，就如同对弈双方中失败者想要掀翻棋盘的冲动。”北京师范大学国际关系研究所所长张胜军说。

在中国现代国际关系研究院世界经济研究所副所长倪建军看来，美国一些人升级经贸摩擦，体现了其背信弃义的傲慢姿态，不仅对全球贸易是一种损害，更是在摧毁由美方主导的国际贸易秩序。“最初美方极力推动贸易自由化，占尽利好。如今出现的贸易逆差完全是美国自身经济、金融政策造成的，美国一些人却妄想肆意改变规则。”

中国信保首席经济学家、国别风险研究中心主任王稳说，日前，美方声称将对价值3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，是极不负责任的。“更为恶劣的是，美国财政部罔顾事实，将中国列为‘汇率操纵国’，这是对国际规则的公然挑衅。”

从世界经济角度看，“美国一些人不仅挑起贸易争端，还乱扣‘汇率操纵国’的帽子，正在成为世界经济的麻烦制造者，让原本负重前行的世界经济更加风雨飘摇。”中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏认为，美国一些人试图通过极限施压来迫使中国让步，是典型的霸权主义逻辑，不仅打错了算盘，更算错了账，中国不仅不会退缩，还会更加坚定维护自身利益。

极限施压在一定程度上是美国经济失衡和理性决策能力削弱的表现

“美国一些人一再升级经贸摩擦，看似是对中国步步紧逼，实则是在节节败退。”倪建军指出，当前在经贸摩擦中，美方已呈现出一些败象。一方面，美国经济增长前景面临巨大的压力。另一方面，美国一些人不断出尔反尔、背信弃义，违背多边规则和多边贸易体制，令美国苦心经营的国际形象不断受损。

在中信改革发展研究院资深研究员丁奎松看来，美方屡屡对中国极限施压，甚至将中国列为“汇率操纵国”，从根源上暴露了美国经济的虚弱。“美国一些人长期推行霸权主义。近几年，美国军费支出不降反升，教育、医疗等经费支出被大幅削减，高财政赤字也使得美国经济压力增大。”

升级经贸摩擦必然会伤及美国自身经济。孙立鹏认为，在价值3000亿美元的中国输美商品中，汽车等耐用消费品占大多数。如果加征关税，必然导致美国消费者负担加重，影响企业投资信心，进而拖累美国经济增长。

“在经贸摩擦中，欧盟也不愿意与美国站在一起。”中国现代国际关系研究院副院长冯仲平认为，长期以来，欧盟一直坚持多边主义和自由贸易，支持经济全球化，而美国一些人在全球发动贸易战、大搞单边主义，最终将会损害全球贸易秩序。

立足于霸权兴衰的历史规律，中国现代国际关系研究院美国研究所所长王鸿刚说，美国一些人对贸易伙伴实行极限施压，看似来势汹汹，实则进退两难。“美国一些人从科技、金融、贸易等多个层面对中国施压，其实是把原本属于自己的发展问题算在别人头上，这在一定程度上是美国经济失衡和理性决策能力削弱的表现。”

沉着应对经贸摩擦，发展是硬道理

与会专家纷纷表示，面对美国一些人挑起的经贸摩擦，中国不仅有底气、有实力应对，还将以更大的决心发展自己，以更大的力度推进改革。

丁奎松说，巨大的市场使得中国具备了应对外部不确定性风险的韧性和耐力。中国海关总署公布的数据显示，今年前7个月，我国对欧盟、东盟和日本等主要市场进出口额增长，中国对外贸易发展多元化势头显现，对美国市场依赖度有所下降。

“今年上半年，我国外贸进出口总额同比增长3.9%，其中出口增长6.1%，这一来之不易的成绩，构成了中国经济应对外部压力的重要支撑。”倪建军说。

“沉着应对经贸摩擦，发展是硬道理。”王稳说，回顾中美经贸摩擦的整个过程，面对美国一些人的频繁挑衅和出尔反尔，中国政府多措并举，以中国经济的发展韧性积极应对，保持了经济持续健康发展。

王鸿刚表示，回顾全球发展历史，不同国家的力量此消彼长，谁能通过重大技术变革和制度创新发展生产力，谁就能在国际竞争中崛起。“下一步，中国应化外部压力为发展动力，更加主动拥抱新一轮技术革命和产业革命，突破卡脖子的技术领域，助力经济赢得更大的发展主动权。”

《 人民日报 》（ 2019年08月10日 03 版）

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