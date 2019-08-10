世界应当共同抵制偏执极端之祸（国际论坛）

美国一些人不断升级中美经贸摩擦，现在又给中国贴上“汇率操纵国”标签企图进一步施压。由此导致全球市场信心一再受到打击，美国当然不可能幸免。当前，美国舆论日益担心美国经济衰退，美国一些人非理性、非专业的武断决策，尤其受到质疑。美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗成为人们普遍批评的对象，《华尔街日报》8月8日发表题为《纳瓦罗衰退》的社论就是有力证据。

纳瓦罗的反华偏执由来已久。他是宣扬贸易保护主义，渲染所谓中国对美经济、军事威胁的极端人物，曾经声称中国加入世界贸易组织是“过去100年来美国最严重的政治和经济政策失误”。如今身处华盛顿决策圈，他表现出来的专业水准并没有提升到可以客观、公允、准确判断国际关系、国际事务的高度上。据美国媒体报道，上周美方威胁将对3000亿美元中国输美商品加征10%关税时，除纳瓦罗外，其他经济顾问均持反对意见。

几年前，纳瓦罗写了一本名为《致命中国》的书，被《纽约时报》的书评归为“语言煽动、观点片面”一类。彭博新闻社报道认为，该书充满了情绪化的攻击，完全忽略了中国改革开放以来积极的一面，以及中国经济对世界经济复苏与增长所作出的贡献。哈佛大学经济学家曼昆的评价更戳到了纳瓦罗的短处，批评他“对经济增长一知半解”。

毫不夸张地说，纳瓦罗的主张才是“致命”的，无论是对美国、对中美关系、对世界来说，都是如此。按照他的设计，在经济全球化中早已获得巨大利益的美国，现在需要通过“逆全球化”实现更大利益。说到底，是极端的自私自利，也是典型的霸权主义。在他的理念中，绝对不会给“利他”的道义留一点位置。危害恰在于此！这是21世纪的经济全球化时代，一荣俱荣、一损俱损；而独霸的狂妄，只可能在自我封闭中“自娱自乐”地找感觉。问题是，拒绝共赢，自我封闭，跟美国追求的利益最大化目标又背道而驰。

任何时候，偏执极端都是祸！纳瓦罗之流促使美国大搞单边主义、保护主义，害人也害己。美国媒体但凡还有理性的，便能认识到这一点。《华尔街日报》8月8日公布的经济学家调查显示，经济学家预计未来12个月美国经济陷入衰退的概率已从7月份调查时的30.1%升至33.6%，为该报2011年调查以来最高水平。该报社论警告，经济扩张几乎都是因为政策失误而终结，“杂乱无章的贸易攻势”可能会令美国经济放缓并恶化为“纳瓦罗衰退”。

当然，依纳瓦罗的偏执，断不会在这些批评面前有些许自省。他对媒体说：“《华尔街日报》写的新闻听起来跟《人民日报》没什么不同。”显然，他也注意到了，包括美国一些媒体在内的具有国际影响的大媒体，早就纷纷用理性揭示当前美国贸易政策之失，其中有不少同中国媒体的观点和主张相同。纳瓦罗之流大概十分困惑，为什么中国媒体就中美经贸问题发表的观点，很多能够被西方媒体平台转载转引，美联社最近还全文播发了中国媒体针对美国所谓“汇率操纵国”指认而发表的社论。

显然，公道正义，信之者众；邪佚之志，必遭抵制。

《 人民日报 》（ 2019年08月10日 03 版）

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