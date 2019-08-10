泼“操纵汇率”脏水的闹剧终将以失败收场

人民币兑美元离岸和在岸汇率日前突破“7”的整数关口之后，美国财政部便粗暴地给中国贴上“汇率操纵国”标签。这一霸蛮行径令世人惊诧，也对全球市场形成了冲击，国际舆论称之为“最糟糕的一天”。美国一些人无视事实、嫁祸于人的恶劣做法，受到国际社会一致谴责。

“过去几年间，中国一直致力于保持人民币汇率稳定。人民币对美元贬值并不是人为的，而是市场对美国政府威胁新加征关税作出的‘完全自然’的反应。”美国前财政部长劳伦斯·萨默斯在《华盛顿邮报》发文，批评美方武断决策，并为中国说公道话。各国媒体、企业界和经济学家纷纷表示，人民币汇率变化是市场驱动的，美方却把中国列为“汇率操纵国”，完全是“歪曲事实”，是“一个严重的政策错误”。了解基本经济规律和国际市场的人都知道，一段时间以来，全球经济下行、多国央行降息、贸易摩擦加剧等因素叠加，造成了当前国际金融市场的波动加剧。人民币汇率的变化既反映了市场规律，也体现了人民币汇率弹性。

匪夷所思的是，美国一些人已经随心所欲，即使给外界留下出尔反尔、自相矛盾的笑柄也在所不惜。在刚刚结束的国际货币基金组织对中国的第四条款磋商中，国际货币基金组织指出人民币汇率大体符合基本面。即便是对照美国财政部所谓的判定主要贸易伙伴是否有“不公平的汇率行为”的3个条件，中国也不应被定义为“汇率操纵国”。

美国一些人为指控而指控，无底线地罔顾事实、漠视规则，打开了翻手为云、覆手为雨的“潘多拉魔盒”。美国彼得森国际经济研究所高级研究员约瑟夫·加尼翁一语道破：“任何波动都必须是他们（美国政府）希望的波动。所以，（人民币汇率）向下波动就意味着操纵。”国际观察人士普遍认为，美国一些人用纯粹政治性思维对待经济问题，置国际金融秩序和经济规律于不顾，值得世人警惕。

美国一些人屡屡将经济问题政治化，只不过是变本加厉上演极限施压把戏，企图在谈判中捞取更多好处。这种公然践踏国际规则，对他国汇率政策进行单边评估的行为危害了国际经贸秩序和世界经济稳定。国际货币基金组织最新报告指出，受中美经贸摩擦等风险因素影响，2019年和2020年全球经济增长率将比该组织4月份预测的3.3%和3.6%分别减少0.1个百分点。

美国一些人一年多来大棒满天挥舞，帽子随意乱扣，现在又来泼“操纵汇率”脏水，这既破坏国际规则，打击投资者信心，也贬低和损耗美国信誉和竞争力。应当看到，任何颠倒黑白、制造事端的举动都是在“玩火”。事实终将证明，美国一些人的闹剧终会以失败收场。

《 人民日报 》（ 2019年08月10日 03 版）

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