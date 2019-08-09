凝聚全国史学精锐力量 加快历史学融合发展

人民网讯 8月9日，中国历史研究院在京举办重大学术发布会，发布《中国历史研究院“学者工作室”制度实施办法》和“5个重大课题”进展。

中国历史研究院即将实施的“学者工作室”制度，是中国历史研究院成立以来凝聚全国史学精锐力量、加快史学融合发展的首创之举，旨在鼓励和扶持史学优秀领军人才，组建高水平、跨学科学术研究团队，以重大前沿史学理论问题为导向，集中优势力量，科学配置资源，努力推出有思想穿透力的精品力作，培养学贯中西的史学大家。该项制度充分体现中央关于科研管理“放管服”改革要求，赋予首席专家以更大自主权，学者将以个人名字冠名“学者工作室”，自行组织团队，自行安排科研活动；注重成果导向，简化中间检查考核环节，为首席专家及其团队提供优良科研环境；中国历史研究院将在科研条件、科研经费等多方面给予充分保障；此外，中国历史研究院还将与首席专家签订《诚信承诺书》，以期引领史学研究的良好学术生态，努力打造中国史学研究的诚信典范。

中国历史研究院成立以来着力组织重大史学研究项目，旨在以重大项目为牵引，以解决重大史学理论问题为指向，以整合全国史学精锐力量为目标，着力推动中国史学创新发展、融合发展。首批立项并开展研究的《习近平论历史科学》《中国传统文化中的现代元素》《中华民族复兴史（1840-2021）》《清代国家统一史》《中国历代治理体系研究》等重大项目，既立足史学前沿，又体现现实关照，强化史学资源的有效配置，有望在全面系统研究基础上，产生一批具有影响力的史学成果。

中国历史研究院在实施“学者工作室”制度和推进重大项目基础上，将陆续推出一系列新举措，持续立项一批具有重大学术意义的新课题，发挥统筹指导全国历史学的功能，不断推进新时代中国历史学繁荣发展。

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