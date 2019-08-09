新经济高质量发展与监管课题研讨会召开

人民网讯 为推动中国新经济迈向高质量发展，8月8日，“新经济（医美行业）高质量发展与监管课题研讨会”在人民日报社举行。研讨会由人民日报社人民论坛杂志社主办，10余位医疗美容行业优秀企业家代表作典型发言。

研讨主题主要围绕四个方面展开：一是医美行业高质量发展的内涵、要求、标准是什么等理论方面问题；二是医美行业高质量发展面临的症结有哪些，最大的难点和痛点是什么；三是医美行业典型企业如何发挥榜样企业作用，行业自律如何构建；四是对相关行业主管部门创新监管方式方法的意见建议等。

研讨会由人民日报社人民论坛杂志社副总编辑、人民论坛网总编辑陈阳波主持，他就研究背景、研究方法与思路、研究的重点与研讨主题、研究成果的运用等方面内容进行了汇报。课题组围绕新经济高质量发展与监管主题分行业、分领域展开了深入调查研究，研讨会希望通过对医美行业这一具有代表性的新经济行业进行研究分析，深入了解医美新经济发展的趋势、特点，对创新监管方式方法提出政策措施与建议等，推动医美行业迈向高质量发展。

国家发改委宏观经济管理专家委员会秘书长、中国现代经济研究院执行院长易昌良谈到，高质量发展，一方面，能够提供更高质量的产品和服务，以多元化的选择，满足人民需求的升级，另一方面推出新的产品和服务，以创造新的需求。医美行业就是新经济的一个重要行业。随着“颜值经济”来临，行业应抓住消费升级的机遇，着力构建医美产业生态圈。

与会嘉宾也谈到整个医美行业高质量发展的痛点和难点。与会者认为，违反医疗原则要给予惨痛的教训，要有道德行为的宣传，医生不能被资本给绑架，厂家不能缺少诚信。一定要回归医疗本质，政府和媒体要协同，真正去重视医美产业。

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