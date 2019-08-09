12名中国游客在摩洛哥因车祸受伤

新华社拉巴特8月9日电（记者陈斌杰）记者9日从中国驻摩洛哥大使馆获悉，摩洛哥北部城市非斯当日上午发生一起车祸，导致12名中国游客受伤，其中两人伤情较重。

据悉，当地时间上午9时左右，一辆失控的货车冲入非斯老城区的人行道，导致正在此处游览拍照的12名中国游客受伤。所有伤者已被送往当地医院接受治疗。

摩洛哥国家安全局发表的公报说，这辆货车停在老城区的一个斜坡上，一名15岁的摩洛哥少年未经车主同意发动了货车，造成车辆溜坡后冲入人行道。摩相关部门正在对此次车祸展开进一步调查。

中国驻摩洛哥大使李立表示，中国驻摩大使馆已要求摩相关部门全力救助受伤的中国游客，大使馆已派专人前往非斯看望伤者并协助事故的善后处理，中国援摩洛哥医疗队也为伤者提供了医疗援助。

(责编：曹昆)