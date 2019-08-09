《一枝一叶总关情——中国外交官领事保护与协助手记》新书在京发行

人民网北京8月9日电（记者曲颂）8月9日，《一枝一叶总关情——中国外交官领事保护与协助手记》新书发布会在外交部举行。外交部副部长罗照辉出席发布会并致辞。凤凰出版传媒集团负责人、领保案件受助者代表、“领事直通车”微信公众号和“领事之声”微博粉丝代表、媒体记者等150人参加发布会。

该书是继《外交官在行动》《祖国在你身后》出版的第三本领事保护与协助工作实录书籍，该书由外交部领事司负责文章征集审核，凤凰出版传媒集团出版发行。书中精选了47个领事保护与协助案例，其中包括泰国普吉7.5游船倾覆事故应急处置、多米尼克“玛丽亚”飓风灾后协助同胞转移工作等重大突发案件，也包括协助海外中国公民探病、寻人等日常领保工作。文章由中国驻外使领馆外交人员、领事协助志愿者和领保12308热线工作人员根据亲身经历写成。

罗照辉在发行仪式上表示，2018年，中国内地居民出境超过1.7亿人次，与此同时，国际安全形势错综复杂，国外涉我公民各类安全事件频发。2018年，外交部和驻外使领馆共处理领事保护与协助案件超过8万起，平均每天220起。外交部12308热线受理来电约37万通。外交部将继续全心全意为人民服务，推出更多护民、便民、惠民新举措，将以法律支撑、机制建设、风险评估、安全预警、预防宣传和应急处置等“六大支柱”为核心，进一步完善海外中国平安体系。希望这本书能让广大民众更多地了解领保工作，更好地支持领事外交工作。

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