原标题：新华社评论员：打“汇率牌”阻挡不了中国发展大势

新华社北京8月9日电 题：打“汇率牌”阻挡不了中国发展大势

新华社评论员

连日来，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”的做法受到各方质疑和反对。无论是从事实还是从法律和专业逻辑衡量，美国一些人的任性之举都站不住脚。不少专家在分析时指出，美国对中国打“汇率牌”是出于政治目的，旨在为美方加征关税提供“更多弹药”。拿汇率问题做文章向中方极限施压，是典型的霸凌主义行为，说到底就是要阻止中国的发展。然而，历史已经证明并将继续证明，中国有决心有能力维护自身发展权益，中国发展大势必将浩荡向前。

今年以来，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，我国经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。上半年国内生产总值同比增长6.3%、增速在主要经济体中位居前列，推动高质量发展的积极因素增多，中国经济展现出巨大的韧性、潜力和回旋余地。截至今年7月末，我国外汇储备规模为31037亿美元，较年初上升310亿美元。我国国际收支总体平衡，外汇储备充足，和主要发达经济体的利差处于合适区间。

俗话说“地基打得牢，造屋不会摇”，中国经济长期向好的基本面，为人民币汇率基本稳定、外汇市场总体稳定运行提供了坚实支撑。中国完全有经验、有能力应对各种外部冲击，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

无论是面对1997年的亚洲金融危机，还是面对2008年的国际金融危机，中国都坚定履行承诺，保持人民币汇率稳定，有力地支持了国际金融市场稳定和全球经济复苏。即便在2018年美方挑起中美经贸摩擦并不断升级的情况下，中国也始终坚持不搞竞争性贬值，中国没有也不会将汇率作为工具来应对贸易争端。面向未来，中国将继续坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，同时继续深化外汇领域改革开放，进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。

与中国敢于担当、不断为全球市场注入稳定性形成鲜明对比的是，美国一些人不断挑起贸易争端,践踏国际规则，对全球金融市场和外汇市场都产生了明显负面影响，严重阻碍国际贸易和全球经济复苏。谁是汇率的操纵者？谁是全球经济金融稳定的破坏者？美式霸凌的所作所为早就给出了答案，国际社会对此也有公论。

新中国成立70年来，我们经历了无数大风大浪，但无论怎样的艰难险阻都不曾阻止中国人民前进的步伐。历史一再启示我们，唯有自身强大方能破浪前行，唯有无惧风雨方能拨云见日。今天的中国，已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国和第一大外汇储备国，拥有上亿户市场主体和稳居世界第一的研发人员总量。中国发展的巨大成就，不是别人“恩赐”的，而是中国人民挥洒辛勤的汗水干出来的。只要我们坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移办好自己的事情，中国的发展前景必将充满光明，中国梦必将在亿万中国人民的团结奋斗中得以实现。

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