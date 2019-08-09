原标题：韩国防长说日本经济报复不利于韩美日安保合作

新华社首尔8月9日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国国防部长官郑景斗9日在首尔与到访的美国新任国防部长埃斯珀举行会谈。郑景斗表示，当前日本对韩国采取的经济报复措施给韩美日三国间的安保合作带来不利影响。

据韩国媒体报道，郑景斗在会谈中表示，日本近来对韩国采取出口限制并宣布将韩国移出贸易“白色清单”，这些做法正在对韩日关系和韩美日安保合作产生消极影响。

由于韩日两国政府无法就日本殖民韩国期间的劳工索赔问题达成一致，日本政府于7月1日宣布对出口韩国的半导体原材料加强管控，引发韩日贸易摩擦。本月2日，日本政府在内阁会议上决定，把韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”，令韩日矛盾进一步升级。

据韩国国防部稍早时候发布的消息，郑景斗和埃斯珀重申韩美两国将通过外交努力推动实现半岛完全无核化和构建半岛持久和平。双方决定以牢固的韩美同盟为基础，强化沟通合作，维持半岛周边地区稳定。

双方表示，目前在满足战时作战指挥权向韩方移交的条件方面正取得显著进展，期待在今年年底举行的韩美安保协议会上就未来“联合国军司令部”的基本作战能力考核结果进行讨论。

另据韩联社援引韩国国防部匿名官员的话说，埃斯珀在会谈中强调了霍尔木兹海峡航行自由的重要性，并向韩国政府提出协助请求。郑景斗回应说，韩方正在就此讨论多种方案。

埃斯珀于8日抵达韩国，将于9日结束访韩后启程回国。这是埃斯珀今年7月就任以来首次访问韩国。

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