英国第二季度经济环比萎缩0.2%

新华社伦敦8月9日电（记者王慧慧 杨海若）英国国家统计局9日公布数据显示，今年第二季度英国国内生产总值（GDP）环比萎缩0.2%。这是2012年以来英国经济首次出现萎缩。
数据显示，英国三大主要经济部门服务业、制造业、建筑业均表现不佳。英国国家统计局认为，今年经济数据波动反映了英国经济受“脱欧”进展影响明显。
今年第一季度，英国经济好于市场预期，环比增长0.5%。有分析人士表示，这主要是由于制造业企业在临近此前设定的3月29日“脱欧”期限前大量“囤货”。
然而,为避免3月底可能发生“无协议脱欧”并对行业造成冲击，英国多家汽车生产商把每年工厂进行维护的停产时间提前到4月。此举导致今年第二季度英国汽车产出减半，影响了当季英国经济的表现。
现阶段，英国“脱欧”新期限已推迟至10月31日。英国新首相鲍里斯·约翰逊多次表示，英国将努力与欧盟达成一份新“脱欧”协议，同时也强调英国必须在新期限前完成“脱欧”，即使这样做的代价是“无协议脱欧”。分析人士认为，这一立场让今年下半年英国经济前景充满不确定性。
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