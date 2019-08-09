原标题：“在国外有困难就找使领馆”——领事保护让中国公民“走出去”更安心

新华社北京8月9日电（记者潘洁、马卓言）“在举目无亲、语言不通的异国他乡，感谢当地使领馆为我们雪中送炭，一次次把我们从困境中解救出来。”9日，在外交部举行的《一枝一叶总关情——中国外交官领事保护与协助手记》新书发布会上，七旬老人刘朝栋讲述了自己亲身经历的一件小事，让在场观众无不动容。

今年春节，刘朝栋两口子在西班牙跟团游玩期间，老伴儿不慎摔倒。随团导游将两位老人送回宾馆后便继续带团前往其他地方。眼看着老伴儿疼痛难忍，刘朝栋心急如焚。无奈之下，他拨打了当地使领馆的电话，领保志愿者及时赶来并帮助刘朝栋将老伴儿送进医院。

在人生地不熟的异国他乡，看病远远比刘朝栋想象的要难。“还好有强大的祖国在身后。”在领保官员的协助下，刘朝栋的老伴儿终于顺利进行了骨折手术并平安回国。

“他们一直问寒问暖，还给我们买来了盒饭和水果，让我们感到无比贴心。”刘朝栋感慨地说，在国内有问题找警察，在国外有困难就找使领馆。

刘朝栋的经历是每年数万起领保案件的生动缩影。随着中国公民出境人次的增多，国外涉及中国公民的各类安全事件频发。去年，外交部和驻外使领馆共处理领事保护与协助案件超过8万起，平均每天220多起。

《一枝一叶总关情——中国外交官领事保护与协助手记》一书精选了47个领事保护与协助案例，其中既包括泰国普吉岛游船倾覆事故应急处置、多米尼克“玛丽亚”飓风灾后协助同胞转移工作等重大突发案件，也包括协助海外中国公民探病、寻人等隐于幕后、润物无声的日常领保工作。此外，该书还特别整理了海外安全常识和领事保护知识。

“希望通过这本书让人民群众更好了解‘外交为民’的有关情况，展示中国外交人员忠诚、使命、奉献的核心价值观，展现海外同胞胸怀祖国、守望相助的精神风貌，同时也让读者进一步了解海外安全风险，提升防范意识。”外交部领事司司长崔爱民说。

该书相关文章由中国驻外使领馆外交人员、领事协助志愿者和领保12308热线工作人员根据亲身经历撰写而成，讲述了他们为维护海外同胞安危和国家利益四处奔波的一个个精彩故事。

“国人脚步走到哪里，领事保护就跟到哪里。无论你身在何处，祖国永远在你身后。”外交部副部长罗照辉说。

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