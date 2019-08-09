促进企业交流、共赢合作 中英企业非洲PPP项目开发论坛成功举办

人民网约翰内斯堡8月8日电（刘畅） 8日，由南非中国经贸协会基建委员会、中铁国际集团、英国特纳唐逊工程项目咨询有限公司、英国使馆、英国南非国际贸易署等五方共同举办的中英企业非洲PPP（Public-Private Partnerships，政府和社会资本合作）项目开发论坛于南非约翰内斯堡市中钢大厦召开。

中国驻南非大使馆经济商务参赞处张明秘书和英国驻南非副大使本·卢埃林-琼斯、以及其他来自中、英、南非近百位基建行业专家、从业人员参加了此次讨论会。卢埃林-琼斯副大使和张明秘书分别代表英国大使馆和中国驻南非大使馆经商参赞处致辞。

在对话会上，来自中国出口信用保险公司的杨胜详细介绍了中国信保对于PPP项目的融资支持方案；渣打银行投资专家Alan Sproule向与会嘉宾分享了吉布提Doraleh集装箱码头项目的实施模式和策略；英国特纳唐逊工程项目咨询有限公司的Annamari Uys分享了其关于非洲国家私营部门实体基础设施项目的招标复杂性的见解；来自安理国际律师事务所的Allen Leuta律师以铁路和港口项目为例，讲述了PPP项目中典型的法律结构及相关风险；约翰内斯堡Gautrain铁路管理局的执行董事William Dachs以Gautrain铁路项目开发、建设、运营全过程为案例，全面细致地分析了该项目的PPP模式，并分享了其成功经验和教训。最后，所有分享者及中铁国际集团南部非洲公司总经理闻健，一起参与到了圆桌讨论环节中来，共同回答了听众有关在非洲市场开展PPP项目的提问。

中国和英国在第十次中英财金对话期间签署了《关于开展第三方市场合作的谅解备忘录》，此次论坛正是在此大背景下，由中英双方企业在南部非洲开展的一次有效对话活动，旨在切实增进中英企业之间的交流，促成在第三方市场的共赢合作。

PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式，指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。目前，中国企业在非洲已经以PPP模式成功开展了多个项目，同时该模式也面临着融资、担保等诸多挑战。

在中国“走出去战略”的大背景下，中国基础建设企业在非洲正以多种方式开展业务，积极探索并逐渐打开非洲市场，树立起世界级的中国基建品牌。

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