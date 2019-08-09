“Faith Mangope科技与领导者学院” 成立 旨在培养非洲IT女性人才

人民网约翰内斯堡8月9日电 （王磊）南非当地时间8月8日，恰逢南非妇女节的前一天，星汉智能科技（非洲）有限公司（以下简称“星汉非洲”）在约翰内斯堡举行“Faith Mangope科技与领导者学院”揭牌仪式。南非社会发展部部长Lindiwe Zulu、南非通信部副部长Pinky Kekana受邀出席该仪式并发表讲话。南非商界、银行界、教育界的女性高管、学院首批学员以及当地媒体等参加了该仪式。

Faith Mangope科技与领导者学院(Faith Mangope Technology and Leadership Institute，以下简称“学院”）由星汉非洲出资成立，其命名来自南非当地知名的eTV/eNCA频道资深的节目制作人、主持人Faith Mangope女士。通过该项目，星汉非洲将资助部分IT专业在校大学生（女性为主），在帮助她们完成学业的同时，提供领导才能以及综合能力等相关培训课程。学员毕业后，星汉非洲将争取为学院提供海外（如中国）IT行业短期实习机会，并将聘用部分学员入职星汉非洲，从事IT相关工作。

揭牌仪式中，南非社会发展部部长Lindiwe Zulu女士、南非通信部副部长Pinky Kekana女士先后发表了致辞。“在南非，人们都相信‘知识就是力量’，通过该学院项目，人们能学习到更多专业的技能与知识，在社会竞争中争取更多的机会，”Lindiwe Zulu部长说道，“星汉非洲公司协助南非政府实现的SASSA社保卡项目解决了成千上万南非人民当前的困难，但我更希望人们能够通过自己的努力与能力改变现在的生活，学院的成立正是一个契机，能帮助南非人民，尤其是女性，增长见识，发挥所长，实现作为一名独立女性的价值。”

南非通信部副部长Pinky Kekana女士则鼓励学员们勤奋学习，以所学到的新科技、新技术为南非的发展贡献自己的力量。“南非正处于快速发展的历史进程中，在第四次工业革命的时代背景下，我们引进了许多外来的新科技与技术，而更重要的，是我们需要培养自己的科技人才，建设自己的科研队伍。因此，我十分感谢学院创造了这样的机会，能赋予年轻黑人女性接触新知识的权利，培养她们成为科技人才，从而走在第四次工业革命的最前沿。”

学院创办人Faith Mangope女士为学员们颁发了电脑，并与在场嘉宾分享了自己的故事。作为南非具有广泛影响力的女性之一，她心系南非社会公益与女性公平待遇，积极投入社区公益活动，而她的成就也得益于年轻时类似机构对她的帮助。“我希望有更多的幸运儿像我一样，能有机会去学习，做自己喜欢的事情，通过努力工作实现自己的目标与价值，我希望你们在将来有能力的时候，能帮助更多需要帮助的人。

揭牌仪式后，星汉智能科技（非洲）有限公司总负责人陈杰在讲话中阐述了星汉非洲出资成立学院的目的与意义：“星汉非洲公司在‘一带一路’的政策引导下，除了以高品质、优服务为南非以及非洲大陆居民提供更安全便捷的支付方式外，一直致力于了解非洲当地政治，经济和文化环境，积极参与社会公益。我们希望通过成立学院，帮助更多的非洲女性学习成才，为非洲地区社会经济发展做出贡献，在沟通交流中，让更多非洲人民了解中国，促进中非人民友谊和谐长久发展。”

星汉智能科技（非洲）有限公司自2015年成立以来，在同行业中已成为非洲首家同时具有三大认证资格的企业。2018 年，星汉非洲公司以零差错为南非居民提供超1200万张社保卡，为中资企业在南非银行卡业树立了良好的信誉。目前，星汉非洲公司已经成为了南非当地产能及出货量靠前的企业，是当地银行卡的主要供应商之一。

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