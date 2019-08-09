中国驻南非大使馆举办第二届中国国际进口博览会南非推介会

人民网约翰内斯堡8月9日电 （王磊）南非当地时间8月3日，中国驻南非大使馆在比勒陀利亚成功举办第二届中国国际进口博览会南非推介会。中国驻南非大使林松添，南非小企业部副部长Rosemary Capa，中国银行约翰内斯堡分行高德胜副行长等出席会议并致辞。南非贸工部副总司长等高级官员、工商界人士、驻南使节、中资企业等约200人出席。中国银行约堡分行在此次活动中宣介了中国银行全方位服务第二届中国进口博览会的优势与及客商展商供需对接活动安排，开启了中国银行服务第二届进博会的序幕。

推介会上，林松添大使介绍了中国的发展成就并表示，第二届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举行。进博会是中国政府坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向开放市场的重大举措，有利于促进世界各国加强经贸交流合作，促进全球贸易和世界经济增长。中国举办进博会表明了习近平主席一再重申的“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。这是中方全面贯彻习主席关于中国扩大开放庄严承诺的重大举措，为世界各国顺应历史潮流、增进人类福祉做出的表率。

约堡分行高德胜副行长在推介致辞中表示，支持国家战略是中国银行百年使命和坚定的承诺。中国银行是中国唯一连续经营107年的银行，是中国国际化、综合化程度最高的银行，是服务2008年奥运会和2022年冬奥会唯一双奥银行。去年，中国银行作为首届进博会唯一银行类综合服务支持企业，充分发挥全球化、综合化优势，全程参与展前、展中、展后各阶段工作，为进博会提供了全方位支持。中国银行海外机构先后累计在16个国家和地区召开了对接会，吸引近1400家境外客户参加首届进博会。作为首届进博会一大亮点，中国银行在首届进博会期间承办了为期三天的大型展商客商供需对接会，共3748家展商客商参加了14轮面对面的洽谈，累计达成47.4亿美元的合作意向。

高德胜副行长表示，今年中国银行进一步成为中国国际进口博览会“战略合作伙伴”，中国银行将继续发挥国际化、综合化优势，在进博会期间举办第二届大型展商客商供需对接会，为来自世界各国的展商和客商在展会期间实现面对面摄合对接牵线搭桥。中国银行诚挚邀请南非企业家参加中国银行大型跨境对接会，发掘业务机会，实现共赢发展。中国银行将秉承“敢于担当、团结合作、攻坚克难、开拓创新”的进博会精神，继续为进博会提供优质高效的金融服务，全力以赴，不断支持中国国际进口博览会“办出水平，办出成效，越办越好”。

南非小企业部副部长Rosemary Capa在致辞中讲述了自身多次访问中国的所见所闻，并表示，南非十分钦慕中国伟大的发展成就，愿将中国作为学习榜样。中国在优化发展环境、提供融资支持、完善政府服务、加强人力资源培训、创造就业等方面很多做法为南非促进小企业发展树立的典范。南非高度重视进博会为南非企业家拓展中国市场提供的机遇，小企业发展部积极支持南非企业参展，并将派团参加，相信进博会将进一步推动南非产品对华出口，更好惠及两国人民。

本次推介活动得到了与会中南两国企业家热烈反响。

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