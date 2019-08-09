外交部驳“中国黑客攻击”报告：纯属无中生有

人民网讯 据外交部网站消息，8月9日，外交部发言人华春莹答记者问。

全文如下：

问：7日，巴基斯坦政府发表声明，将降级同印度的外交关系并暂停双边贸易。中方对此有何评论？

答：中方注意到巴方有关声明。当务之急是有关方停止单方面改变现状的行动，避免局势升级。我们呼吁巴印通过对话协商解决争议，共同维护地区和平稳定。

问：联合国最近一份报告称以色列、英国、朝鲜、中国等国家的公司在2016年开始就为缅甸提供武器。你能否证实该消息？对联合国这份报告有何评论？

答：缅甸是中国友好邻邦，中缅在各领域都保持着友好合作，包括正常的军贸往来。中国政府对军品出口一向采取慎重、负责的态度，依据中国承担的国际义务和国内法律法规对军品出口进行严格管理，遵循军品出口三原则，即：有助于接受国的正当自卫能力；不损害有关地区和世界的和平、安全与稳定；不干涉接受国的内政。

问：网络调研公司FireEye发布报告称，一家为中国政府工作的黑客组织，为牟取私人利益攻击一些在线游戏公司和加密货币供应商。FireEye称，这些黑客为中国政府工作，也为了利益涉足一些商业黑客行为。中方对此有何回应？

答：你提到的这家公司多次借网络安全问题指责中国，纯属无中生有、别有用心，中方对此坚决反对。

中方是网络安全的坚定维护者，坚决反对并打击任何形式的网络攻击、窃密活动。网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件的时候应拿出充分的证据，不能无端猜测。不负责任的指责只会加剧网络空间的紧张对抗，毒化合作环境。

另外，我还想说一句，谁在全球范围内进行网络攻击、窃密最活跃，大家心里有数。

问：据知情人士透露，在中方表示将停止购买美国农产品后，美方推迟了美国企业与华为公司重启业务许可的决定。你对此有何评论？

答：你所说的美方决定我不了解，建议你向美方求证。我想强调的是：

美方动用国家力量无端制裁、打压中国企业，严重损害美国国家形象和自身利益，更严重破坏全球产业链和供应链，已经并将继续遭到世界各国的广泛反对和抵制。我们注意到，高通、英特尔、美光等美国企业已经要求美国政府及时就许可问题作出决定。美商务部长罗斯7月30日表示，已收到50多份对华为销售许可的申请，预计数字还将增加。我想，企业界的态度还是很清楚的。美国政府在有关问题上也是作出过承诺的。

我们敦促美方停止对华为等中国企业的无理打压和制裁，以公平、公正、非歧视方式对待中国企业。奉劝美方本着对美国人民、对中美关系、对世界经济负责任的态度，放弃幻想，拿出诚意，致力于同中方在平等和相互尊重的基础上，通过磋商解决彼此关切和分歧。

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