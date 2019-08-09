原标题：日本长崎举行原子弹爆炸74周年纪念活动

新华社日本长崎8月9日电（记者郭丹）日本长崎市9日在和平公园举行原子弹爆炸74周年纪念仪式。日本首相安倍晋三、原子弹爆炸死难者家属、长崎市民以及来自其他66个国家的代表等5200余人参加了纪念活动。

纪念仪式于当地时间10时40分开始，在长崎原子弹爆炸中失去父亲的85岁老人山胁佳朗作为死难者家属代表讲述了自己的经历。他注视着安倍晋三说：“我在此郑重请求，日本应严守和平宪法，应在各领域彻底废除核武器。”他说，这才是对在广岛、长崎原子弹爆炸中被夺去性命、对受核辐射影响长期与疾病抗争的人们最好的回报。

安倍晋三在致辞中强调日本是世界上唯一被原子弹轰炸过的国家，他重申日本将坚持“无核三原则”，但他未提及日本的加害历史。

当天，有多个民间团体代表高举“反对核武器”等标语在和平公园附近举行集会。

日本是迄今唯一遭到原子弹轰炸的国家。为促使发动侵略战争的日本尽快投降，美军于1945年8月6日和9日分别向广岛和长崎投放原子弹。长期以来，日本把自己描绘成二战，特别是核爆的“受害者”，却很少提及遭到原子弹轰炸的历史背景。

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