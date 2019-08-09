外交部驳斥美方涉港恶劣言论：颠倒黑白倒打一耙

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹就美方涉港恶劣言论答记者问。

问：针对有媒体曝光美驻港领事官员会见香港分裂分子，美国务院发言人昨天称，泄露美外交官私人信息完全不可接受，只有“野蛮政权”、不负责任的国家才会这样做。美赞赏美外交官开展有关工作。中方对此有何评论？

答：美方频频插手香港事务，必然引起包括香港同胞在内的中国人民的坚决反对和强烈愤慨。美国务院发言人首先应反思自身的言行，不应拿媒体报道说事，借此攻击指责别国政府，更是颠倒黑白、倒打一耙，企图以此掩盖美方干涉中国内政的事实。

美国务院这位发言人居然把干涉别国内政称作美在世界各地外交人员的家常便饭并大加赞赏，美方这样做，世界能太平吗？

香港是中国的香港。中国的民心不可辱、民意不可欺。我们敦促美方遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务，立即停止干涉中国内政。

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