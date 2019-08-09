德国海德堡大学医学部门高层因学术丑闻辞职

新华社柏林8月8日电（记者田颖）德国海德堡大学医学院和医院近来受到一起学术丑闻影响，包括医学院院长、医院首席执行官在内的多名高层人员在近日辞职。

据德国《曼海姆晨报》7日报道，最新的处罚是，海德堡大学校长贝恩德·艾特尔作出了对海德堡大学医院专家克里斯托夫·泽恩的初步处罚决定，禁止泽恩在未来3个月从事研究和教学相关工作。

此前，海德堡大学医学院院长安德烈亚斯·德拉贡已于7月24日辞去院长职务。海德堡大学医院监事会7月30日发布公告称，该院首席执行官安妮特·格吕特斯-基斯利希以及商业总监伊姆特劳特·居尔坎也已辞职。

今年2月，以泽恩为代表的海德堡大学相关团队宣布，他们开发出一种被称为HeiScreen的血液检测技术，可用于对乳腺癌进行早期检测。该消息受到德国媒体广泛报道，被称为一项具有“里程碑意义”的突破。

但德国《明镜》周刊3月披露，该研究团队关于这种检测技术的诸多表述不符合事实。报道还指出，这种血液检测技术并非由泽恩发明，而是曾在海德堡大学医院工作过的一名中国学者的研究成果，后者已经离开德国，泽恩团队涉嫌将这个成果据为己有并夸大其词。

海德堡大学医院于是委托外部调查委员会彻查此事。调查委员会7月中旬提交的第一份调查报告认为，泽恩提及的研究存在样本不足、临床试验未完成、检测失误率极高、没有在科学期刊上发表同行评议文章等诸多纰漏，过早宣布该项目成功的消息属严重错误。

此外，调查委员会还认为海德堡大学医院存在“领导失误、滥用权力和追求虚荣”的问题。

海德堡大学医院监事会在相关公告中说，海德堡大学医院正面临严峻挑战，院方进行了必要的调整，监事会强调这一风波主要责任在涉事科研人员。德国《奥格斯堡汇报》援引海德堡大学医院内部人士消息称，泽恩可能还会受到进一步处罚。

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