新华社伦敦8月8日电 综述：英国舆论认为“汇率操纵国”论调源自政治动机

新华社记者孙晓玲

本周人民币对美元汇率走低引发关注。一些专家在英国媒体发表观点时指出，美国将中国列为“汇率操纵国”是出于政治目的。

英国牛津经济研究院亚洲经济研究负责人路易斯·凯杰斯认为，人民币对美元汇率走低很大程度上是美方最新一轮加征关税威胁造成的，也反映了当前人民币灵活性不断增加的趋势。

“在全球范围内，人民币进一步走弱意味着美元不断升值的压力在上升，”凯杰斯说，“美元走强在华盛顿不受欢迎。”美国一些人公开抱怨强势美元，并扬言要削弱美元。

凯杰斯表示，人民币对美元汇率走低意味着“全球市场和政策制定者需要习惯更加市场化的人民币汇率以及随之而来的更大变化”。

英国《金融时报》援引班诺克本全球外汇公司首席市场策略师马克·钱德勒的话报道说：“（中国央行）没有驱动汇率下行，而是接受市场的力量。”

《金融时报》报道称，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”的做法是为了给征收更多关税找一个“政治理由”。报道援引美国彼得森国际经济研究所研究员约瑟夫·加尼翁的话说，这一“重磅炸弹”举动应被视为政治策略，旨在为美方加征关税提供“更多弹药”。

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新在接受新华社记者采访时表示，人民币对美元汇率走低是在中国弹性灵活的汇率政策基础上，市场做出的正常调整。美国将中国列为“汇率操纵国”是出于政治目的，而非正当合理的经济原因。

毛旭新说，英国“脱欧”、中美经贸摩擦、日韩贸易争端等不确定因素令全球经济下行风险加剧，影响了市场预期，使美元对全球主要货币出现汇率上升趋势。他举例说，过去一年来，欧元对美元汇率、英镑对美元汇率均出现明显下降。

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