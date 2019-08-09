儿基会报告: 2030年中东北非地区可能增加500万失学儿童

新华社联合国8月8日电（记者王建刚）联合国儿童基金会（儿基会）8日发布报告指出，如果中东和北非各国不努力改善教育和工作机会，到2030年，该地区将面临增加500万失学儿童和超过10%的青年会失业的严重风险。

这份题为《中东和北非2030一代》的报告是第一份将该地区投资儿童与经济增长和社会发展直接联系起来的报告，由儿基会、世界银行、国际劳工组织、国际货币基金组织以及联合国西亚经济社会委员会合作完成。

报告断言，除非各国政府高度重视和平与稳定，在对儿童和青年最重要的领域进行大胆投资，否则，该地区将无法按期实现联合国可持续发展目标。

根据报告提供的数据，儿童及青年目前占该地区人口近一半。该地区青年失业率居全球首位，超过三分之一的青年人生活在动荡和受冲突影响严重的国家。此外，近1500万儿童因贫困和武装冲突等原因失学。

报告强调，政府和私营部门应在改善基础教育、增加青年人培训、提高教育质量等方面加强合作，为儿童和青年人创造良好的学习和发展环境。如果措施得当，生活在中东和北非地区的青年人将使该地区享受到经济增长巨大的“人口红利”。

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