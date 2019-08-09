2019年大西洋飓风季活跃度可能“高于正常”

新华社华盛顿8月8日电（记者孙丁 周舟）美国国家海洋和大气管理局气候预测中心8日更新的预测数据显示，今年大西洋飓风季的活跃度更可能“高于正常”。

该机构解释说，太平洋上的厄尔尼诺现象通常会抑制大西洋飓风活跃度，而目前那里的厄尔尼诺现象已经消失，所以今年的大西洋飓风季可能会更活跃。

今年早些时候该机构的预测显示，今年大西洋飓风季活跃度更有可能“接近平均”，而最新数据显示今年大西洋飓风季活跃度“高于正常”的概率从之前预测的30%上涨到了45%，而“接近平均”和“低于平均”的概率分别降至35%和20%。

此外预测还说，今年大西洋飓风季预计出现10到17个时速39英里（1英里约合1.6公里）以上的命名风暴，其中5到9个将演化为时速74英里以上的飓风，包括2到4个时速111英里以上的强飓风。

截至8日，今年已经出现2个命名风暴，其中，“巴里”演化成一级飓风并于7月从美国南部路易斯安那州登陆。

大西洋飓风季从每年6月1日持续至11月30日。据统计，每年大西洋飓风季平均出现12个命名风暴，其中6个演化为飓风，包括3个强飓风。

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