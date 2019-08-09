中国第22批赴刚果（金）维和部队获联合国"和平荣誉"勋章

嘉宾代表为维和官兵们一一授勋。李志强摄

人民网布卡武8月9日电 当地时间8月8日，联合国刚果（金）稳定特派团在布卡武“中国半岛”营区举行授勋仪式，为中国第22批赴刚果（金）维和部队全体218名官兵授予“和平荣誉”勋章。联刚稳定团政治事务主管迪吉纳多、南基伍省省长卡西、联刚稳定团部队参谋长阿克索德准将等200余名嘉宾参与仪式。

维和官兵们表演捕俘拳。李志强摄

迪吉纳多说，中国维和部队是中国和中国军队的杰出代表，也是任务区内最优秀、最受欢迎的队伍。联刚稳定团南部战区司令阿卜杜拉准将表示，中国维和部队专业素养和优良作风值得所有友军部队学习。

中国第22批赴刚果（金）维和部队去年9月部署到任务区以来，克服任务区局势动荡、传染病肆虐等难题，完成弹药销毁、桥梁道路修复、接诊病人、紧急出诊等任务，受到联刚稳定团和驻地政府、民众的赞誉。 （李志强、徐英）

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