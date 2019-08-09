中国驻越南使馆举行"中国政府奖学金录取通知书颁发仪式"

中国驻越南大使熊波为越南学生代表颁发中国政府奖学金录取通知书。刘刚 摄

人民网河内8月9日电（记者 刘刚）2019年中国政府奖学金录取通知书颁发仪式8月8日下午在中国驻越南大使馆礼堂举行。79份赴华奖学金录取通知书由中国驻越南大使熊波现场交到越南朋友手中。

熊波在致辞时表示，过去全球的教育资源主要集中在欧美，而随着新兴经济体的腾飞，中国等国家的教育资源越来越丰富，质量越来越得到国际社会的认可。中国正成为来自包括发达国家在内的越来越多外国年轻人的留学目的地国。

据中国驻越南大使馆文化参赞彭世团介绍，2018年在华留学的越南学生为11299人，其中享受中国各类奖学金的越南学生有2000余人，占在华越南留学生总数的18%，这一比例远高于中国提供给各国学生奖学金的平均水平。

手捧录取通知书的越南女孩陈天秀难掩激动心情：“通过自己不懈努力和大家的帮助，我终于考上了中国中央戏剧学院导演专业硕士研究生，今天又现场拿到了中国政府奖学金录取通知书，开启了我人生中又一个重要时刻。”

据了解，这79名即将赴华留学的越南学子，以攻读硕士和博士学位为主，涵盖汉语言文学、国际贸易、科学技术等多个领域。

河内国家大学人文社会科学大学毕业生邓氏清娥即将成为中国河海大学的一名硕士研究生。她对记者说：“经历70年的发展，中国已跻身全球贸易大国之列，这也是我选择到中国学习国际贸易专业的重要原因。随着越南与国际社会签署的自由贸易协定越来越多，我更加看好到中国学习国际贸易的前景，将来一定会学有所用。”

即将到北京语言大学进修国际政治专业硕士学位的河内国家大学人文社会科学大学毕业生阮光雄对记者表示，越来越多的外国留学生选择来中国留学，一方面表明，随着中国经济实力的增强，有能力为留学生提供良好的留学条件；另一方面表明，中国的高等教育质量越来越得到国际社会认可，吸引力越来越大。

熊波表示，希望在座的越南朋友，充分利用在华留学时光，多到各地走走，深入了解快速发展的中国，学成回国后为越南的革新事业贡献力量。同时，继续作两国人民友好交往的桥梁，为促进中越两国友好关系发展作出贡献。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)