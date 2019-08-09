加蓬全面禁止未接种黄热病疫苗者入境

新华社布拉柴维尔8月8日电（记者王松宇）利伯维尔消息：加蓬卫生部8日宣布，全面禁止未接种黄热病疫苗者入境，进入该国领土的所有国家公民必须满足已接种黄热病疫苗的条件。
加蓬卫生部当天发表的公报指出，根据国际卫生条例，国家有权要求旅行者提供黄热病疫苗接种证明。加蓬要求所有入境国际旅客都必须接种黄热病疫苗，加蓬本国公民也应遵守这项规定。公报并未透露加蓬目前黄热病病例情况。
截至7月底，西非国家科特迪瓦南部确诊89例黄热病病例，其中1例死亡。
黄热病是一种由黄热病病毒引起的急性传染病，由蚊子叮咬传播，主要在非洲和拉丁美洲热带地区流行。临床表现包括高热、头痛、黄疸、出血等，严重时可致死亡。黄热病目前尚无特效疗法，但接种疫苗可有效预防。
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