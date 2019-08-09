科威特发现鼻疽病 赛马等所有活动停止

人民网讯 科威特发现鼻疽病，为防止疫情发展，全国所有马术俱乐部停止赛马等一切活动。
科威特《祖国报》7日发表题为“马鼻疽使马术俱乐部停止一切活动”的报道说，科威特体育总局发出通知：鉴于国内出现了鼻疽病，各马术俱乐部要停止包括训马、赛马和马的运输等一切活动，要求各有关单位一旦发现可疑情况要及时与畜牧管理机构沟通。
据报道，鼻疽是人畜共患传染病，人以及马、驴等单蹄动物极易感染，在鼻腔、气管粘膜或皮肤上形成鼻疽结节、溃疡，在肺、淋巴结和其它器官发生鼻疽性结节。该病的传播途径是：接触、呼吸道和消化道。人类感染多为与家畜有密切接触者，病菌主要通过破损皮肤与眼、鼻、口腔等粘膜侵入人体，感染者多数发烧，如果得不到及时治疗，死亡率极高，甚至可达90%。（安国章）
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