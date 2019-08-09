人民网>>国际

科威特发现鼻疽病 赛马等所有活动停止

2019年08月09日11:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 科威特发现鼻疽病，为防止疫情发展，全国所有马术俱乐部停止赛马等一切活动。

科威特《祖国报》7日发表题为“马鼻疽使马术俱乐部停止一切活动”的报道说，科威特体育总局发出通知：鉴于国内出现了鼻疽病，各马术俱乐部要停止包括训马、赛马和马的运输等一切活动，要求各有关单位一旦发现可疑情况要及时与畜牧管理机构沟通。

据报道，鼻疽是人畜共患传染病，人以及马、驴等单蹄动物极易感染，在鼻腔、气管粘膜或皮肤上形成鼻疽结节、溃疡，在肺、淋巴结和其它器官发生鼻疽性结节。该病的传播途径是：接触、呼吸道和消化道。人类感染多为与家畜有密切接触者，病菌主要通过破损皮肤与眼、鼻、口腔等粘膜侵入人体，感染者多数发烧，如果得不到及时治疗，死亡率极高，甚至可达90%。（安国章）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved