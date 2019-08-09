俄联邦委员会称已掌握事实证明外国干涉俄选举

新华社莫斯科8月8日电（记者李奥）俄罗斯联邦委员会（议会上院）捍卫国家主权和防止干涉临时委员会主席安德烈·克利莫夫8日表示，俄方已掌握事实证明外国对俄选举进行干涉。

俄媒体当天援引克利莫夫的话说，该委员会今年5月在相关会议上曾讨论，美国及其伙伴将会在今年9月18日前对俄政治体系进行干涉。遗憾的是，俄方有关“挑衅行为将在外国支持下进行”的这一预估是正确的。他指出，这一干涉的目标之一就是莫斯科市杜马选举。

克利莫夫说，当前，俄方掌握事实证明包括美方在内的商业游说团体参与此事，俄方清楚其意在对人权委员会个别成员及高校工作人员施加影响的企图。

8月3日，约有1500人未经允许在莫斯科举行集会活动，约有600人被拘留。俄外交部发言人扎哈罗娃4日表示，美国驻俄罗斯大使馆介入了3日未经许可的集会活动。

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