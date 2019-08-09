新华国际时评：这个夏天，地球被出示黄牌

新华社纽约8月8日电 题：这个夏天，地球被出示黄牌

新华社记者徐兴堂

欧洲哥白尼气候变化项目最新数据显示，继今年6月创下全球历史最高温月份纪录后，7月也被确认是史上同期最热。世界各地不断爆发的极端天气事件警醒世人：我们赖以生存的地球，正被大自然无情地出示黄牌。

今年夏天的热浪席卷北半球，从北美到欧洲再到亚洲，以前热的地区变得更热，曾经的避暑胜地也好景不再，打破高温纪录的地区比比皆是。因高温干燥引起的山火在多地肆虐，水资源短缺地区也越来越多。

气温飙升导致一系列后果：南北极冰川加速融化，不但造成海平面上升，地势低洼城市和地区被淹，而且严重削弱地球两极气候调节功能，并导致恶性循环。据丹麦气象局发布的数据显示，7月格陵兰岛冰盖融化高达1970亿吨，是常年的4倍多。

导致气候变化的原因有多种，但人类活动造成的温室气体排放已被证明是最主要因素。联合国秘书长古特雷斯说，从2015年到2019年，世界进入了有史以来最热的5年。他发出警告，如果所有国家不立即采取行动应对气候变化，那么现在发生的极端天气事件将只是“冰山一角”。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说，地球上一次出现如此高浓度的二氧化碳还是在300万至500万年前。如此高的二氧化碳水平意味着全球平均气温将不断升高，使得地球上的所有生命都处于危险之中。

覆巢之下，安有完卵。地球是人类共有的家园，每个国家、每个人都有责任做出努力，减缓气候变化进程，阻止地球走向毁灭。

应对气候变化《巴黎协定》为人类挽救地球带来了希望。它提出的本世纪下半叶实现温室气体净零排放、本世纪末将全球平均升温控制在2摄氏度以内的硬指标得到世界各国广泛认可。令人遗憾的是，美国政府不顾国际社会强烈反对，做出退出协定的自私之举，给气候协定的实施带来沉重打击。

尽管如此，包括中国在内的其他缔约国仍坚持为实现协定目标而努力。中国的行动和贡献有目共睹：联合国最新数据显示，中国连续第七年成为全球可再生能源的最大投资国，去年对可再生能源的投资约占世界的三分之一，达912亿美元；据《中国应对气候变化的政策与行动2018年度报告》，2017年中国单位国内生产总值二氧化碳排放（碳强度）比2005年下降约46%，已超过到2020年碳强度下降40%-45%的目标；美国航天局最新卫星数据表明，全球从2000年到2017年新增的绿化面积中，约四分之一来自中国，贡献比例居全球首位。

亡羊而补牢，未为迟也。虽然气候变化已经将地球生态推向危险边缘，但人类依然有力挽狂澜的时间和空间。面对全人类的共同挑战，各国应携手合作，捍卫多边主义。无论国度，不分种族，从现在起每个人都应该像呵护自己的眼睛一样呵护地球，决不能让黄牌变红牌，决不能让这一代地球人成为这个星球的千秋罪人。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)