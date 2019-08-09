新华社北京8月8日电 财经观察：搅动资本市场 利空世界经济——海外专家学者斥责美方乱扣“汇率操纵国”帽子

新华社记者

近日，美方给中国扣上“汇率操纵国”的帽子，这一单边行径受到海外专家学者和商界人士斥责。他们认为，人民币汇率走低肇始于美方升级经贸摩擦；而美方所谓的中国“汇率操纵国”论调搅动了国际资本市场，给世界经济前景蒙上阴影。

人民币汇率走低肇始于美方升级经贸摩擦

美方升级对华经贸摩擦的做法令人民币对美元汇率走低。市场人士认为，人民币汇率走低是资本市场对国际经济形势变化的合理反应。

西班牙伊比利亚银行财务分析师哈维尔·里略说，美方的做法造成中美贸易关系紧张，增加全球贸易市场不确定性，人民币汇率走低就是这一不确定性造成的。

新加坡国立大学商学院战略政策系副教授傅强认为，美方对人民币汇率的指责是无稽之谈。近年来，人民币对美元汇率下降幅度远小于绝大多数主流货币，而一些新兴市场货币的波动同样对人民币构成巨大压力。他认为，人民币汇率向下调整是市场力量使然。

全印度塑料制造协会主席哈沙德·德赛表示，在经贸摩擦背景下，市场担忧经济前景。中国货币不可能不受国际形势变化影响，在美方升级关税举措之际，人民币不可能走强。

美单边行径利空世界经济

俄罗斯外交部外交研究院世界经济教研室教授曼图索夫在接受新华社记者采访时说，美方单方面实施贸易保护政策和在经贸争端中加大“赌注”，将给世界经济带来非常负面的影响。在经贸和金融货币领域，中国既维护自身利益又遵循现行国际规则，“全球最大的汇率操纵国其实是美国”。

德国法兰克福金融管理大学经济学教授霍斯特·勒歇尔对新华社记者表示，近几年人民币汇率承受的压力来自市场，中国央行没有故意压低人民币汇率。美方将中国列为“汇率操纵国”是出于政治目的，美方竟然颠倒黑白，向美国民众鼓吹“中国过错”。他说：“（美方的做法）完全错误。”

勒歇尔表示，投资者担心中美经贸摩擦可能扩大到货币金融领域，让金融市场的前景变得不确定。

美国诺威奇大学副教授萨瓦尔·卡什梅里表示，美方将中国列为“汇率操纵国”将对美中经贸磋商造成不利影响，而经贸磋商进展不利则直接影响美国农业等行业以及消费者。令人担心的是经贸摩擦升级使美国服务业增长放缓，以及商界对宏观环境的展望趋于保守。如果这两种趋势延续至明年上半年，美国经济将陷入困境。

傅强说，中美经贸摩擦如何走出困局，需要美方采取更负责任的态度并对经济状况有更现实、更理性的认识。美方一些人士对贸易政策的误导给美国乃至世界经济带来的负面影响令人担忧。（参与记者：颜昊、李滨彬、张亚东、蔡蜀亚、王文迪、马曹冉、罗婧婧、沈忠浩、左为、栾海、冯俊伟）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)