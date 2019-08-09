中国外贸形势稳、资本市场韧性强，美式如意算盘注定落空

就在美国给中国贴上“汇率操纵国”标签，企图打压中国经济、升级贸易战的当口，8月8日中国用一组外贸数据有力回击美国那些别有用心的人：中国多措并举稳外贸，动力强劲底气足。

央视新闻联播指出，今年以来，在全球经贸风险和不确定性加剧的背景下，我国不断优化外贸结构和营商环境，企业创新挖潜多元化市场，我国外贸继续保持平稳增长势头，动力强，底气足。

海关总署8日公布，前7个月，我国外贸进出口总值17.41万亿元，同比增长4.2%。其中，出口9.48万亿元，增长6.7%，进口7.93万亿元，增长1.3%。

保持外贸稳定增长，我们有底气！这底气来自三个方面：一是来自于国家持续对营商环境的优化；二是来自于更加多元的贸易伙伴；最后还来自我国企业不断挖潜、提高自身创新能力，用产品质量来拓展市场、赢得市场。环球时报在评论《中国外贸进一步多元化，韧性明显》中指出，中国当然不希望与美国陷入长期贸易战，但如果这是不可避免的，中国经济有能力另辟蹊径、“堤外损失堤内补”，这样的回旋余地正在加速开拓出来。中国不会在美国市场这一棵树上吊死，我们的外贸 “东方不亮西方亮”，这不是意志宣示，而是形势倒逼之下中国经济自然而真实的因应。

中国除了外贸形势稳，资本市场韧性也强。证监会在接受央视记者专访时表示，美国给中国贴上“汇率操纵国”的标签，违反常识与规则，是极其不负责任的行为。当前，我国资本市场的韧性不断增强，抵御冲击的能力在提高，外部干扰无法阻挡资本市场改革发展步伐。

李超表示，随着我国资本市场的开放程度不断提高，美国这种极限施压的行为客观上确实对市场产生一定影响，但影响趋于弱化（查看详情）。美国的伎俩，总台国际锐评《污蔑中国“操纵汇率”是典型的双重标准》中说的很明白：

美国财政部最近将中国列为“汇率操纵国”，制造了又一个利用双重标准打压竞争对手的把戏。事实上，美国有些人对美联储进行政治施压，才是真正地“操纵汇率”。美方自己有意压低美元，却对人民币基于市场供求出现波动说三道四，是典型的双重标准做派。

锐评指出，中国在国际上的竞争优势是靠产品性价比获得，所谓“操纵汇率”根本不符合中国经济从高速增长转向高质量发展的现实需求。奉劝那些人不要在错误的道路上越滑越远。新华社评论员文章提醒我们“乱扣帽子是美式霸凌的惯用伎俩”。文章指出，美国一些人极其粗暴地给中国扣上“汇率操纵国”的帽子，说到底就是想为霸凌主义政策找借口，为极限施压搜罗各种筹码，以逞其一己之私。任凭风浪起，心有定盘星。只要我们坚定不移办好自己的事情，就不怕任何形式的极限施压，谁也阻挡不了中国人民实现梦想的步伐！给中国乱扣帽子蒙蔽不了世人，国际社会普遍认为美国打“外汇率牌”损害全球经济（查看详情）。众多外国专家和媒体都认为，美方举动毫无道理，只会损人害己，让国际金融市场承压，并导致世界经济下行风险增大。

美国白宫前通讯联络办公室主任 斯卡拉穆奇6日表示，美国将中国列为“汇率操纵国”将导致摩擦升级，严重打击美国经济。

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨赫斯撰文指出，美国的做法纯粹是出于政治目的，而且美国加征关税的政策对美国经济、世界经济乃至全球贸易体系造成了严重损害。

美国有线电视新闻网CNN网站报道说，美国总统特朗普的关税对美国经济、世界经济和全球贸易体系造成了不必要的严重破坏。

日本《每日新闻》认为，美国的做法将进一步增加市场的不安，对全球经济金融产生重大影响，并阻碍国际贸易发展和世界经济复苏。

日本《东京新闻》也担忧美国政府的做法将给世界经济带来负面影响，使日本经济今年秋季陷入衰退的概率增加。

《俄罗斯报》网站评论说，美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”，表明华盛顿再一次无视国际规则。美国政府单方面挑起贸易摩擦，其保护主义手段和加征关税行为导致国际金融市场出现严重波动。

西班牙《国家报》的文章指出，将他国列为“汇率操纵国”，是美方的谈判工具。美方的做法只会进一步激化贸易紧张形势，将给当前增长放缓的世界经济带来更大负面影响。美国的做法终究得不偿失，8日出版的人民日报发表钟声文章说的好“极限施压注定徒劳”（查看详情）。

文章说，中美经贸磋商一年多来数次出现波折，每一次都源于美国违背共识、出尔反尔、不讲诚信。

文章指出，中国有世界第二大经济体的坚实基础为支撑，有中国人民团结一心的坚定意志为支撑，有国际社会广泛的道义支持为支撑，断没有屈服于外界压力的可能，也决不会拿国家核心利益和人民根本利益来做交换。8日晚，央视当期的焦点访谈栏目《罔顾事实 乱贴标签》也对美国此种行为予以了抨击。什么是汇率操纵国？一国是不是操纵汇率是由美国单方面就能确定的吗？多位专家在节目中表示，美国当然没有这个权力，但是它自认为有这个权力，而且一直以来就这么干的。

事实上，美国乱贴“汇率操纵国”标签的做法在其国内也引发了多方批评。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼指出，美国一些政客声称人民币贬值是汇率操纵，却无视美方此前对中国输美商品加征新关税对汇率的影响。此次汇率变化正是市场发挥更大作用的体现。“玩火者必自焚”，9日出版的人民日报《乱扣“汇率操纵国”帽子损人害己》一文犀利指出，美方行为不仅严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还会大大阻碍国际贸易和全球经济复苏。如果全球经济深陷泥淖，美国怎么可能置身事外？

机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。算盘打得震天响，切莫算了小账、丢了大账，算了眼前账、丢了长远账。（澎湃新闻记者 方晓）

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