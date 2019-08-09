【国际锐评】污蔑中国“操纵汇率”是典型的双重标准

美国财政部最近将中国列为“汇率操纵国”，不仅违背自己制定的所谓评判标准，更对美国政府多次施压美联储降息的行为视而不见，制造了又一个利用双重标准打压竞争对手的把戏。

长期以来，美国一直凭借美元国际储备货币地位，把汇率作为维护美式霸权的工具。虽然从1994年中国实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币汇率的市场化程度不断提升，但美方总有一些人不断施压，一再要求增强人民币汇率弹性。最近一个时期，由于美方肆意推行单边主义政策，升级对华贸易摩擦，加剧了全球金融市场动荡，人民币汇率在市场供求发挥决定性作用的基础上弹性有所增强，出现一定波动。结果，美方这些人似乎忘了他们曾经说过的话，迅速变脸，荒唐地指责中国“操纵汇率”，自相矛盾，令人难以置信。

反观美国，在过去一年多里，美方一些人多次施压美联储降息，有意让美元汇率走软。受此影响，在美国经济目前没有达到降息条件情况下，美联储不得不于当地时间7月31日宣布降息。对于美联储十年多来首次降息，保罗·沃尔克、艾伦·格林斯潘、本·伯南克和珍妮特·耶伦等四位美联储前主席近日罕见地联名在《华尔街日报》发表文章，明确指出“美国需要一个独立的美联储”，呼吁要确保美货币政策决策不受短期政治压力影响。

然而，美方一些人对此充耳不闻，仍继续“喊话”，要求美联储“更大力度且更快”降息。这种对美联储明显的政治施压行为，才是真正地“操纵汇率”！美方自己有意压低美元，却对人民币基于市场供求出现的波动说三道四，是典型的双重标准做派。

中国作为负责任的世界第二大经济体，一直恪守历次二十国集团领导人峰会关于汇率问题的承诺，没有也不会将汇率作为政策工具来应对贸易争端。自2018年美国不断升级贸易争端以来，即使美方一再极限施压，中国也始终坚持不搞竞争性贬值，从前如此，今后也将如此。因为中国根本没有所谓“操纵汇率以获取不公平竞争优势”的必要。

一方面，中国在国际上的竞争优势绝不是靠操纵汇率获得，而是靠产品性价比说话。中国拥有全球最齐全的产业链，供应链优势明显，对很多美国进口商来说，中国的产品不可替代。今年上半年，中国对美出口同比下降2.6%，自美进口同比下降25.7%，进出口相差如此悬殊，中国产品的不可替代性可见一斑。

另一方面，所谓“操纵汇率”根本不符合中国经济从高速增长转向高质量发展的现实需求。目前，中国经济已转向靠国内消费拉动为主，上半年消费增长对经济增长贡献率超过60%，净出口对中国经济增长的贡献已十分有限，中国没必要冒着被国际社会质疑的风险为了出口去压低汇率。而且，如果人为地压低人民币汇率，不利于中国企业转型升级和提高市场竞争力，还有可能冲击市场信心，不利于金融稳定。

所以，人民币大幅贬值根本不符合中国自身利益。中国经济长期向好的基本面，为人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定提供了强力支撑。美方一些人采用双重标准污蔑中国“操纵汇率”纯属无稽之谈、用心叵测，不仅达不到打压中国经济的目的，反而会损害美方在国际社会的声誉。奉劝这些人不要再搞双重标准的把戏，不要在错误的道路上越滑越远。（国际锐评评论员）

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