澳专家：美国发起贸易争端将损害各方利益

人民网网悉尼8月9日电（王泉骄） 日前，澳大利亚悉尼大学商学院中国工商管理学教授汉斯·杭智科（Hans Hendrischke）博士以及悉尼科技大学澳中关系研究院代理院长罗震（James Laurenceson）博士接受了人民网专访，谈及对当下中美经贸争端的看法时表示，贸易战并非贸易战，是美国经济欲与中国 “脱钩”的表现，而此举将损害各方利益。

杭智科分析道，目前美国为实现脱钩正在发起几个阶段的行动，首先是挑起关税战；接着是进行技术战，以降低中国在特定技术领域的影响力，例如美国对华为进行的“围堵”；最终阶段则是将中国排除在信息技术等供应链之外。他认为，美国意图将中国从一些先进技术和市场中排除，迫使中国寻找替代技术或替代市场。其战略影响是通过迫使中国退出一些全球供应链，并阻碍中国融入仍受美国领导的先进全球市场，来减少中国在全球经济中发挥的作用。因生产减少或转移到海外，中国就业市场也将遭受打击。

罗震称，根据定义，贸易是一种双赢活动，减少贸易往来将使两方受损，全球经济增长、贸易往来和就业都会受到波及。而这并非主要问题，真正的问题是美国显然有意迫使其经济和技术与中国脱钩，这对全球经济增长产生的负面影响远超过关税问题。

此前，美国总统特朗普多次批评世界贸易组织（WTO）“对美国不公”，并称美国或将退出这一全球多边贸易机构。根据WTO争端解决机制，世界各国可通过其化解经济摩擦、维护自身正当权益。而此次美国在未经WTO授权情况下，对中国商品大规模加征关税，挑起与中方之间的贸易战。

新南威尔士大学法学院副教授、史密夫斐尔中国国际商法与国际经济法（CIBEL）中心联合主任王恒在学校官网上发表了一篇名为《中美贸易战将如何影响澳大利亚》的文章。其中强调，美国威胁要退出WTO，并阻止WTO上诉机构的司法任命，这是前所未有的。WTO和多边贸易体制的边缘化意味着WTO无法解决全球贸易争端。这将损害全球贸易体系的可预测性，并可能导致保护主义抬头，这对任何国家都不是好事。

罗震也表示，中美经贸争端破坏了以规则为基础的全球贸易体系，澳大利亚依赖这个体系来保护自己的利益。只有当中美及其他国家在多边框架内解决问题时，各国利益才能最大化。

他说，目前贸易战对全球经济产生的负面影响是可控的。而问题是，越来越多的证据表明，美国正试图阻止中国产业价值链的提升，阻止美国公司向中国科技公司出售产品和服务，这是任何一个目标国家都无法接受的行为，全球许多国家对此表示不满。

杭智科指出，美国发起贸易战的既定目标是减少与中国的贸易逆差。虽然这在一定程度上是可能实现的，但不会达到大幅减少整体贸易逆差的程度。“美国的贸易逆差是结构性的，不依赖于中国，发起贸易战会将贸易逆差转移到其他国家。”同时，贸易战有益于美国海外投资流回内部，或外国投资者将生产转移到美国。他认为，美国在获得新投资后，能增加的就业机会有限，美国国内生产量仍然无法取代与中国的大部分贸易额。

包括沃尔玛和塔吉特等大型零售商在内的600多家美国公司签署了联名信，呼吁特朗普停止加征关税的做法，认为贸易战升级将伤害美国家庭、就业和美国经济。杭智科称，商业影响将使美国人的生活成本上升。实现美国投资增加需要对中国进口产品加大关税，而最终的关税由美国消费者支付，以创造保护主义壁垒。

6月2日，中国国务院新闻办公室发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书指出，对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。杭智科提及白皮书时表示，中国采取的是防御立场，中国短期内没有方法抵消脱钩的负面影响。但总体而言，升级贸易战将损害中方利益。他称，中美谈判桌上还有一个选项，美国同意妥协和部分解决方案，例如华为案件。 罗震说，当美国的抱怨是合理的，中国应积极回应。另一方面，当美国提出的要求不是基于事实时，中国有正当理由坚持自己的立场。

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