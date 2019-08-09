中波建交70周年研讨会在华沙举行

人民网华沙8月8日电（记者于洋）“传承友好，放眼未来”庆祝中国—波兰建交70周年研讨会8日在华沙举行，中波两国政治和经济领域的专家围绕中波关系发展经验共享及前景展望、“一带一路”倡议与“17+1”合作等议题进行了讨论，来自中波两国的近百名嘉宾出席了本次研讨会。

中国驻波兰大使刘光源在致辞中表示，波兰是首批承认并与中华人民共和国建交的国家之一。中波建交以来，两国关系经受住了国际风云变幻的考验，始终保持健康平稳发展。特别是2015年杜达总统和2016年习近平主席成功互访，中波关系提升为全面战略伙伴关系，进入全面发展的“新时期”。

刘光源大使指出，中波关系正面临前所未有的机遇，也孕育着无限合作空间和潜力。要确保中波友好初心不改，确保中波交往热度不退，确保中波合作势头不减，确保中波协调步伐不乱。中波同为重要新兴市场国家，应就国际和地区事务加强沟通与协调，共同维护以规则为基础的国际秩序和多边贸易体系。充分发挥互补优势，积极培育新的合作增长点，着力打造标志性工程项目，形成示范带动作用。还要为彼此企业、金融机构提供公平、公正、开放的投资、营商环境，不人为设置壁垒或采取歧视性做法。

波兰议会波中友好小组主席柴莱伊表示，今年是波中建交70周年，70年来波中两国的关系经受住了各种考验，结出了丰硕的果实。中国在过去的70年取得了辉煌的发展成就，其中有很多经验值得分享，希望这次研讨会能够增进两国的了解，为两国各领域的合作助力。

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