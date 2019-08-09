印度称巴基斯坦降低对印外交级别缺乏“事实依据”

新华社新德里8月8日电（记者赵旭）印度外交部8日称巴基斯坦降低与印度外交关系级别的决定缺乏“事实依据”，同时敦促巴基斯坦审查其政策并保留正常的外交渠道。

印度外交部当天发表媒体声明说，印度得知巴基斯坦已决定就印巴双边关系采取单方面行动，包括降低与印度的外交关系级别，但这些举动缺乏“事实依据”。

印度外交部说，印度政府对巴方采取的单方面措施表示遗憾，将敦促巴方对这些政策进行审查，保留正常的外交沟通渠道。

本月5日，印度宣布取消印控克什米尔地区的特殊地位，引发印巴关系紧张。巴基斯坦总理办公室7日发表声明说，巴方决定降低与印度的外交关系级别并中断双边贸易。巴基斯坦随后正式驱逐印度驻巴基斯坦高级专员（大使），并召回巴基斯坦驻印度高级专员（大使）。

印度政府5日宣布废除当前执行的宪法第370条，取消此前宪法赋予印控克什米尔地区的特殊地位。这意味着印控克什米尔地区此前享有的自治权不复存在，而印度宪法将完全适用于这一地区。

印度和巴基斯坦在克什米尔地区素有主权争端，两国曾为此爆发多次战争。1972年印巴签署《西姆拉协议》，双方重新设立控制线，将克什米尔分为两个部分。近年来，克什米尔地区形势总体缓和，但印巴在该地区的冲突仍时有发生。

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