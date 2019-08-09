南非开展全国性保障外国游客安全活动

新华社开普敦8月8日电（记者高原）针对近期连续发生外国游客在南非遭袭和遭劫事件，南非政府8日发起全国性保障外国游客安全活动，以遏制旅游业下滑趋势。
南非旅游部长库巴伊-恩古巴内当天在南非立法首都开普敦举行的活动启动仪式上表示，政府正在采取一系列措施保障游客安全，让南非继续成为受欢迎的旅游目的地。旅游部和相关部门合作推出了保障游客安全计划，决定在主要景点和经常发生抢劫的地方派专人巡视，负责向游客宣传安全知识、提供援助以及处理和报告紧急情况等。旅游部还将推出手机应用程序，向游客介绍安全常识和求助电话等。
库巴伊-恩古巴内说，针对游客的犯罪不仅破坏人们的旅游体验，而且严重损害国家的声誉。她呼吁南非各社区和民众积极参与保障游客安全的活动。
近来，南非一些地区连续发生外国游客遭袭和遭劫事件。7月16日夜，15名持枪歹徒袭击了开普敦的纳尔逊山酒店，打劫酒店珠宝店，并将在场外国游客的财物洗劫一空。7月27日，一名乌克兰游客在开普敦桌山国家公园远足时遭3名持刀歹徒抢劫并杀害。
旅游业是南非的经济支柱之一。官方数据显示，2018年旅游业为南非创造了150万个就业机会。每年第一季度是南非的旅游旺季，但今年第一季度的外国游客人数环比下降了3%。
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