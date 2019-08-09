美国突击抓捕680名外籍劳工 多数是拉丁美洲裔

美国移民事务部门执法人员7日突击搜查密西西比州7家鸡肉加工厂，抓捕680名外籍劳工，其中多数是拉丁美洲裔。

美国媒体报道，美国上一次针对疑似外籍非法劳工采取这么大规模的突击搜捕行动发生在至少10年前。移民权益团体指认这类行动旨在“驱赶拉美裔居民”。

【安抚与“突袭”】

美国入境和海关执法局筹划这次行动数月，在总统唐纳德·特朗普预定到访得克萨斯州埃尔帕索市的同一天早些时候发动。

特朗普有意安抚埃尔帕索的拉美裔居民群体。这座城市与墨西哥接壤，人口大约三分之二是拉美裔。8月3日，一名家住得州达拉斯市的白人青年在埃尔帕索一家大型超级市场持枪扫射，造成22人死亡、27人受伤。受害者多数是拉美裔。

调查发现，凶手袭击前在社交媒体宣扬抵御“拉美裔入侵”。美国大约40名拉美裔社团领袖6日发表联名信，指认这一枪击事件是“针对拉美裔群体的本土恐怖袭击”，指责特朗普政府“煽动针对外来移民的仇恨、分裂和偏见”以及“包庇白人至上主义者”。

移民权益团体“人道移民权利联盟”执行总监安杰莉卡·萨拉斯针对7日抓捕外籍劳工发表声明：“这一天，我们指望以表达团结一致的言行治愈国家心灵破碎之痛，特朗普总统却容许撕裂这么多家庭及其社群。”

密西西比移民权利联盟执行总监比尔·钱德勒说，抓捕“旨在把拉美裔赶出密西西比州”，应和特朗普政府在美国南部边境打击非法越境者的措施。

【包围与“处置”】

美联社报道，美国国土安全部下属入境和海关执法局出动大约600名执法人员，分别突袭密西西比州内分属5家企业的7家鸡肉加工厂。执法人员采取包围加工厂建筑的策略，防止非法劳工逃跑。

在州首府杰克逊市以东大约65公里的莫顿市，从科克食品公司下属工厂拘捕的劳工坐满三辆大客车：男性坐了两车，女性坐另一车。不久，又有两辆大客车驶到。部分劳工试图徒步逃离，在停车场落网。一些劳工出示合法居留证明，获准离开。

移民官员当天把抓获的人员送往杰克逊机场旁边密西西比州国民警卫队基地飞机库，按涉嫌违反移民法处置。这些劳工的亲属、朋友和当地居民在工厂外高喊“放了他们！”一名来自中美洲国家危地马拉的13岁男孩与父亲站在一起，哭着向大客车上的母亲道别。

美国各州中，密西西比是第五大鸡肉生产地，在莫顿及其周边不少城镇，鸡肉加工业是当地经济支柱之一。

科克公司总部在伊利诺伊州，是美国最大的禽肉加工企业之一，下属加工厂分布在密西西比和其他5个州。另一家涉事企业佩科食品公司总部在亚拉巴马州，声明企业“充分配合调查”，同时说明它参加政府“电子验证”(E-Verify)项目，接受移民机构筛查企业新雇外籍员工是否有合法居留身份。

其他4家企业暂时没有回应。

【劳工与“鸡肉”】

入境和海关执法局代理局长马修·阿尔本斯7日说，当天行动可能是单一州内迄今最大规模的突击抓捕非法劳工行动。

阿尔本斯说，这一项行动并非故意与特朗普访问埃尔帕索的行程重叠，不是针对某个特定族群，而是依据所获“非法居留”证据实施抓捕。他说，司法机构将调查企业是否有税务、证件和工资欺诈行径，可能指控企业“知情雇用非法居留劳工”。

美国媒体报道，上一届共和党籍总统乔治·W·布什任内，突击抓捕非法劳工行动较常见，规模较大的一次是2008年在艾奥瓦州一家犹太肉食包装厂抓捕大约400名劳工。民主党籍总统贝拉克·奥巴马任内避免采取这种方式打压非法外劳，以低调“审计”代替突击搜捕。

特朗普2017年1月就任后恢复这类举措，但这类行动需要长时间准备并动用庞大资源，因而罕见施行。俄亥俄州一家园林企业和田纳西州一家肉食包装厂成为突袭目标，后者前业主7月由法院判处18个月监禁。

帮外籍劳工照看孩子的玛丽亚·阿亚拉看着大客车离开科克公司一家工厂，流露担忧：“这样会影响经济。没有他们干活，大家哪有鸡肉吃？”

美联社报道，在遭到突袭的鸡肉加工厂，繁重体力劳动主要由拉美裔移民劳工承担。（沈敏）（新华社专特稿）

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