美200多名市长发联名信催参议院“返岗”立法控枪

受连续几起重大枪击事件触动，美国超过200名市长7日发表联名信，敦促正在休会的国会参议院提前“开工”，就加强枪械管制加速立法。

市长们致信参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔和民主党领袖查克·舒默，写道，美国需要为阻止原本不应该拥有武器的人购买武器采取行动，“我们国家再也不能坐等联邦政府采取这类行动”。

联名信敦促参议院表决两项今年早些时候获众议院通过的控枪立法提案。那两项法案寻求扩大对枪支购买者的背景筛查范围。“迅速通过这两项法案对推动减少我国枪支暴力是至关重要的步骤。”

总统唐纳德·特朗普所属共和党在参议院占多数席位，党团领袖麦康奈尔先前反对让参议员提前“返岗”。市长联名信是“控枪派”最新一次施压尝试，署名者包括近年多起严重枪击事件所在地的地方政府领导人，如8月3日超级市场遇袭的得克萨斯州边境城市埃尔帕索市市长迪·马戈、8月4日商业区遇袭的俄亥俄州代顿市市长南·惠利。

最近这两起枪击分别造成22人和10人死亡、合计数十人受伤。警方发现两名枪手曾经发表“仇恨言论”和威胁袭击他人。

共和党长期受全国步枪协会等“拥枪”团体和武器制造商支持，反对限制个人持枪自由。白宫今年早些时候威胁否决民主党人推动下众议院通过的控枪提案。

特朗普7日前往埃尔帕索和代顿市安抚枪击事件受害者及其家属。临行前，在首都华盛顿面对媒体记者时，他不愿意就控枪法案作更多承诺，只说：“我只能做我能做到的。”

受党派利益掣肘，民主、共和两党难以就迅速推进控枪立法达成一致。

美联社报道，麦康奈尔等共和党籍议员需要在明年国会选举中寻求连任，如果现在投票支持枪支管制法案，可能失去所代表选区的保守派选民支持。（沈敏）【新华社微特稿】

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