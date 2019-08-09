美国务院又一官员辞职 或因关联移民政策分歧

多名美国政府官员7日说，国务院分管西半球事务的助理国务卿金伯莉·布赖尔本周早些时候辞职，原因可能关联移民政策分歧。

美国总统唐纳德·特朗普的女儿伊万卡在社交媒体“推特”发文，感谢布赖尔的“出色服务”。

美联社以两名不愿公开姓名的官员为来源报道，布赖尔自称因个人原因决定辞职，实际关联最近美国与中美洲国家危地马拉签订的协议。

美国与危地马拉政府7月26日达成协议。根据协议，取道危地马拉前往美国的洪都拉斯和萨尔瓦多移民必须首先向危地马拉申请庇护。洪都拉斯和萨尔瓦多移民多数取道邻国危地马拉入境墨西哥，继而北上美国。

按照美国《华盛顿邮报》的说法，布赖尔与白宫就美国与危地马拉协议发生过冲突。

布赖尔熟悉墨西哥事务，曾在美国政府和着重拉丁美洲地区事务的私营企业工作，2018年10月入职特朗普政府。美国前总统乔治·W·布什（小布什）执政期间，她在美国国家安全委员会任职，工作表现受到赞誉。

美联社报道，布赖尔与国家安全委员会分管西半球事务的官员毛里西奥·克拉韦尔—卡罗内不和；特朗普任命埃里奥特·艾布拉姆斯为美国政府委内瑞拉问题特使以后，布赖尔在委内瑞拉事务方面遭到边缘化。

另外，布赖尔近期拒绝出席国会就中美洲和哥伦比亚事务举行的听证会，招致多名国会议员不满。

布赖尔是美国国务院本月离职的第二名高级官员。国务院政策规划事务主任基伦·斯金纳上周遭免职，缘由是同事不满她的管理“风格”。

美联社报道，特朗普政府忙于填补国务院高级职位的空缺。戴维·史迪威出任分管东亚和太平洋事务助理国务卿的提名6月才获得国会参议院批准。分管南亚和中亚事务的助理国务卿和分管欧洲事务的助理国务卿现在都由他人代理。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)