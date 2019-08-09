因美国持续制裁 委内瑞拉政府中止与反对派对话

委内瑞拉政府7日晚些时候宣布，中止与反对派对话。

委内瑞拉政府和反对派代表定于8日在加勒比岛国巴巴多斯开始今年5月以来的第六轮对话。政府7日在声明中说，取消对话缘于美国方面持续对委内瑞拉“严重野蛮侵略”，包括对委内瑞拉经济、商业和金融活动施行非法封锁。

声明写道：“委内瑞拉方面极度愤怒地看着反对派领导人胡安·瓜伊多庆祝、推销并支持那些针对我国主权和民众基本人权的有害做法。”

声明没有提及彻底终止与反对派对话，而表示政府将评估对话机制，确保对话“切实有效并符合民众利益”。

美方5日起冻结委内瑞拉政府在美国的全部资产，禁止美国企业和个人与委内瑞拉政府发生商业往来，与委方继续商业往来的他国企业将面临遭遇美方连带制裁的风险。

委内瑞拉政府强烈谴责美国政府对委方实施“全面经济禁运”，指认美方制裁是“经济恐怖主义”，但今年1月自封“临时总统”的委内瑞拉全国代表大会主席瓜伊多对美方最新举措表示“欢迎”。

一段时期以来，为逼迫委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗下台，美方以经济制裁、外交孤立、军事威胁等手段持续施加压力。不过，在挪威政府斡旋下，委内瑞拉政府和反对派5月以来举行多轮对话，只是双方迄今没有达成协议。

马杜罗7日夜间说，他倾向于与反对派对话，但不能容忍反对派为美方加剧委内瑞拉困境的惩罚性措施喝彩。他誓言，将采取措施，予以“反击”。

美联社报道，反对派代表已经在巴巴多斯，等待与政府代表对话；政府中止与反对派对话，令反对派代表意外。

政府和反对派3名参与对话的人员告诉美联社记者，双方先前认真对话，取得了进展。他们以没有获得发布消息的授权为由拒绝在媒体报道中公开身份。

报道说，这些人的说法不同于美国政府“鹰派”人士所作指认，即委内瑞拉政府借与反对派对话“拖延”时间。另外，瓜伊多面临反对派阵营内部鹰派人士要求放弃与政府对话的压力，但他本人没有这一意向。（陈立希）（新华社专特稿）

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